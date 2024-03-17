Нарвский пограничник: пожилые люди признаются, что идут на выборы Путина, молодые - нет

"С нашей точки зрения, ничего особенного не было. Это обычные выходные, когда люди едут из Европы в Россию в пятницу и возвращаешься в воскресенье", - рассказала "Северному побережью" нарвский пограничник Марья-Лийза Кару.

Обычно в выходные дни границу в Нарве пересекают около 3000 человек в день. Так было и в этот раз, хотя пограничники работали с усиленными силами, поскольку провокации тоже считались возможными.

Граждане России, проживающие в Эстонии, могли участвовать в выборах Путина либо в российском посольстве в Таллинне, либо в России, Ивангороде. Поэтому можно было ожидать, что на границе будет большая нагрузка. Однако этого не произошло.

На границе на некоторое время образуются очереди, когда с той или другой стороны приезжает автобус с людьми, желающими перейти из одной страны в другую.

Марья-Лийза Кару отметила, что пожилые люди, шедшие голосовать, осмеливаются это признать, а молодые – нет. "Молодые говорят, что идут по магазинам, или к друзьям-знакомым".

Единственные инциденты на границе в эти выходные были связаны с двумя людьми, у которых на сумке была георгиевская ленточка, запрещенная в Эстонии как символ агрессии. "Но это не было злонамеренным поведением, они сказали, что это просто аксессуар на сумке, например, чтобы лучше узнавать багаж в аэропорту", - сказала Кару.