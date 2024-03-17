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Нарвский пограничник: пожилые люди признаются, что идут на выборы Путина, молодые - нет

Эрик Калда
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Чрезвычайного скопления людей на границе в выходные не наблюдалось.
Чрезвычайного скопления людей на границе в выходные не наблюдалось. Фото: Ilja Smirnov

Мероприятие по переизбранию Путина в России на выходных не спровоцировало ничего необычного на нарвском пограничном переходе, и, по словам нарвского пограничника, это были обычные среднестатистические выходные.

"С нашей точки зрения, ничего особенного не было. Это обычные выходные, когда люди едут из Европы в Россию в пятницу и возвращаешься в воскресенье", - рассказала "Северному побережью" нарвский пограничник Марья-Лийза Кару.

Обычно в выходные дни границу в Нарве пересекают около 3000 человек в день. Так было и в этот раз, хотя пограничники работали с усиленными силами, поскольку провокации тоже считались возможными.

Граждане России, проживающие в Эстонии, могли участвовать в выборах Путина либо в российском посольстве в Таллинне, либо в России, Ивангороде. Поэтому можно было ожидать, что на границе будет большая нагрузка. Однако этого не произошло.

На границе на некоторое время образуются очереди, когда с той или другой стороны приезжает автобус с людьми, желающими перейти из одной страны в другую.

Марья-Лийза Кару отметила, что пожилые люди, шедшие голосовать, осмеливаются это признать, а молодые – нет. "Молодые говорят, что идут по магазинам, или к друзьям-знакомым".

Единственные инциденты на границе в эти выходные были связаны с двумя людьми, у которых на сумке была георгиевская ленточка, запрещенная в Эстонии как символ агрессии. "Но это не было злонамеренным поведением, они сказали, что это просто аксессуар на сумке, например, чтобы лучше узнавать багаж в аэропорту", - сказала Кару.  

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