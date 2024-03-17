В Силламяэском порту хотят построить завод по производству морских ветряных турбин, на котором можно было бы изготавливать мобильные ветряки, то есть турбины на плавающем фундаменте. Помешать реализации проекта могут связанные с гособороной ограничения, из-за которых может оказаться невозможной установка в порту тестового ветряка.
В Силламяэ хотят построить завод по производству морских ветряков
В связи с сокращением объемов перевозок в восточном направлении Силламяэский порт ищет новые виды хозяйственной деятельности, в которых можно было бы использовать инфраструктуру порта сообщает ERR.
В сотрудничестве с финской фирмой Elomatic в Силламяэ можно было бы построить завод по производству мобильных морских ветряков и возвести в порту испытательную ветряную турбину. Однако порт находится в зоне, в которой установка ветряков запрещена из соображений госбезопасности, поэтому в Министерство обороны был подан запрос об условиях возведения ветряка.
"Параметры, технические размеры и спецификации нашей планируемой морской ветряной турбины являются предметом переговоров, поскольку Elomatic, прежде чем приступать к строительству первого морского ветряка, хочет получить предложения от нескольких внешних производителей генераторов и лопастей, таких как Siemens Gamesa, Vestas и так далее", говорится в письме руководства Силламяэского порта в Министерство обороны.
В письме также говорится, что проект важен, поскольку он создаст новые рабочие места в регионе. "Для нас очень важно, чтобы внедрение новых технологий и создание сотен рабочих мест в регионе с самым высоким уровнем безработицы в Эстонии были теми мотивами, которые должны позволить вам провести тщательный анализ перед окончательным ответом", поясняется в письме, подписанном членом правления Силламяэского порта Маргусом Вяхи.
Силламяэский порт пока не получил ответа от министерства. В Министерстве обороны ERR сообщили, что комментировать письмо пока рано.