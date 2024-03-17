В Силламяэ хотят построить завод по производству морских ветряков

В связи с сокращением объемов перевозок в восточном направлении Силламяэский порт ищет новые виды хозяйственной деятельности, в которых можно было бы использовать инфраструктуру порта сообщает ERR.

В сотрудничестве с финской фирмой Elomatic в Силламяэ можно было бы построить завод по производству мобильных морских ветряков и возвести в порту испытательную ветряную турбину. Однако порт находится в зоне, в которой установка ветряков запрещена из соображений госбезопасности, поэтому в Министерство обороны был подан запрос об условиях возведения ветряка.

"Параметры, технические размеры и спецификации нашей планируемой морской ветряной турбины являются предметом переговоров, поскольку Elomatic, прежде чем приступать к строительству первого морского ветряка, хочет получить предложения от нескольких внешних производителей генераторов и лопастей, таких как Siemens Gamesa, Vestas и так далее", говорится в письме руководства Силламяэского порта в Министерство обороны.

В письме также говорится, что проект важен, поскольку он создаст новые рабочие места в регионе. "Для нас очень важно, чтобы внедрение новых технологий и создание сотен рабочих мест в регионе с самым высоким уровнем безработицы в Эстонии были теми мотивами, которые должны позволить вам провести тщательный анализ перед окончательным ответом", поясняется в письме, подписанном членом правления Силламяэского порта Маргусом Вяхи.

Силламяэский порт пока не получил ответа от министерства. В Министерстве обороны ERR сообщили, что комментировать письмо пока рано.