"Мое поколение почти не застало свободную Россию"

[В день похорон] я взяла с собой паспорт, сникерс, книжку и воду. Я не была в метро, но мои подружки, которые ехали из школы, рассказали, что в "Марьино" вышел целый поезд и это довольно мощно выглядело. А мы [с мамой] поехали на машине, потому что [СМИ] писали, что метро закрыто. По дороге мы пытались удалять сообщения [из личных аккаунтов в соцсетях] по ключевым словам, но, честно говоря, я не думаю, что нам бы это помогло, если бы у нас забрали телефоны.

Чуть дальше метро "Марьино", на въезде в район, не ловила сеть - на телефоне вообще не было палочек. Мы встретились с друзьями - это были люди из разных компаний, всего человек двадцать - и пешком шли к церкви. Мы ориентировались только на людей с цветами, их было много, и красные гвоздики бросались в глаза. Мы подошли к началу очереди, еще не зная, что это оно: до церкви оттуда километра полтора. А потом завернули за угол и увидели очередь.