Признанный тренер Евгений Терентьев знает, как и в 77 лет быть в отличной форме

- Это очень сложно. Мы как раз недавно заглядывали в прогноз народонаселения. Через пять-шесть лет в первый класс в Силламяэ пойдут всего два класса. В то же время у нас по-прежнему много спортивных клубов, в которых занимаются футболом, плаванием, гимнастикой, лыжами и многими другими видами спорта.

В такой ситуации спортивным школам проще выжить, чем спортивным клубам, так как финансирование их деятельности более стабильное. В спортивных школах больший упор делают на развитие мастерства молодых спортсменов, а не на интересное времяпровождение. В несколько городах Эстонии спортшколы остались. В Силламяэ решили не оставлять.

- В такой ситуации тренер должен быть одновременно "и швец, и жнец, и на дуде игрец": вынужден хозяйствовать в клубе, искать спонсоров, составлять отчеты, проводить соревнования, делать рекламу и к тому же тренировать детей.

- Именно, так оно и есть. С учениками постарше могу делать так, что записываю им в папку или отправляю по электронной почте задания на каждую тренировку, и они могут выполнять их самостоятельно, но иногда я должен, конечно, присутствовать на месте и наблюдать, что нужно исправить. А с более юными надо все время быть вместе.