Удостоенный наряду с Юри Шмидтом в Ида-Вирумаа премии "Капитала культуры" за дело жизни силламяэский тренер по легкой атлетике Евгений Терентьев в свои 77 лет остается на посту, вдохновляя молодежь на занятия спортом. Правда, он признается, что делать это с каждым годом все сложнее и такие выдающиеся ученики, какими были у него Анна Илющенко и Екатерина Миротворцева, случаются очень редко. "Мне очень повезло быть их тренером!" - говорит он.
Признанный тренер Евгений Терентьев знает, как и в 77 лет быть в отличной форме
- Как вам удается в 77 лет оставаться таким энергичным и бодрым?
- Как только прекращаешь заниматься физкультурой, увядаешь как физически, так и психологически. Просто пропадает желание работать.
До 70 лет я каждое утро пробегал по шесть-восемь километров, иногда и больше. Только воскресенья пропускал. Такая нагрузка была необходима для поддержки своей физической формы. Гимнастические упражнения тоже нужно делать ежедневно. Теперь я уже не бегаю, но прохожу каждое утро перед работой по силламяэской трассе здоровья по крайней мере три двухкилометровых круга.
- Вы делаете это в темпе, не просто потихоньку прогуливаясь?
- Я, наверное, и не умею ходить медленно (смеется). Но смотрю, что получаю все-таки маленькую нагрузку, и чтобы пульс превышал во время ходьбы сто ударов.
Движением я поддерживаю также в норме свой вес. В моем возрасте каждый лишний килограмм приносит всяческие проблемы со здоровьем. Начинают болеть суставы, колени, ступни и все прочее. Ступни - это первый амортизатор человека, с них все переходит дальше - на колени, спину и так далее.
Когда мне было под семьдесят, вместе со своими учениками пробегал иногда по 10-12 километров. Это становилось уже не очень легко, ведь молодежь была, конечно, быстрее. Но все же я старался своим примером больше вдохновлять и молодых.
- Какова физическая форма сегодняшних школьников?
- Когда на тренировку к нам приходят новые дети, я велю им пробежать всем вместе по стадиону в спокойном темпе семь кругов, и затем мы измеряем пульс. У одного пульс через минуту опускается до 100 ударов, у другого - только до 130. У тех, у кого пульс реже, предыдущая общая тренированность намного лучше.
После этого я буду знать, какие нагрузки давать в дальнейшем кому-то из ребят, чтобы их организм не пострадал. В то же время на основании этого я вижу физиологические предпосылки каждого ребенка. Например, не все годятся в спринтеры, и хорошие результаты не появятся у них даже если сильно тренироваться. В то же время у такого ребенка могут быть хорошие предпосылки для бега на длинные дистанции. Скорость надо начинать тренировать довольно рано, в подростковом возрасте увеличивать ее уже значительно сложнее.
- Как ваш опытный взгляд различает, кто из детей талантлив в каком-либо виде, а кто нет?
- Это сразу видно. Мы проводим специальные тесты. Например, прыжки на месте показывают способность к прыжкам. Одни прыгают через препятствия, как медведи, другие делают это грациозно. Врожденные предпосылки бросаются в глаза. Я, как тренер, должен смотреть и на нервную систему ученика, кто он по характеру - холерик, сангвиник или меланхолик. Это во многом обусловлено генами, и тут надо смотреть, какой вид легкой атлетики подходит ему лучше.
Правда, не нужно слишком рано специализироваться на каком-то одном виде. Мне нравится, что эстонские тренеры по легкой атлетике дают молодежи попробовать по возможности больше различных видов, в том числе таких, в которых видно, что ребенок, очевидно, в этом виде больших успехов и не добьется. Когда много занимаются многоборьем, то лучше проявляются сильные стороны.
- Эстония - маленькая, и здесь надо беречь таланты. Много лет назад вы работали тренером в России. Там, наверное, такой принцип не действовал? Для сотен молодых спортсменов устанавливали одинаковые очень высокие нагрузки. У большинства организм такого не выдерживал, а с единицами, которые, так сказать, выживали, продолжали заниматься дальше.
- Верно. Там выбор был огромный. Когда кто-то, например, пропускал тренировку или плохо вел себя, ему говорили, мол, Вася, в следующий раз не приходи. Здесь так нельзя. Во-первых, это педагогически неправильно, тренер тоже должен воспитывать учеников, а не только тренировать их. И к тому же получаемых поголовных денег стало бы меньше. Для того чтобы более серьезно заниматься с одним талантливым, на тренировки должны также ходить десять таких ребят, которые занимаются только для собственного удовольствия, однако они своим посещением тренировок поддерживают, так сказать, конюшню.
- Вы сами в молодости тоже занимались спринтом?
- Конкуренция была тогда очень сильная. На 100-метровке лучшим временем осталось 10,7 секунды. Наряду с учебой в институте я уже не смог так сильно, как следовало бы, посвящать себя тренировкам. Да и семью уже создал.
- Как вам удается в нынешнее время, когда детей становится в Силламяэ все меньше и существует так много разных возможностей для занятий, заманивать ребят на тренировки по легкой атлетике, требующие постоянных и больших усилий?
- Это очень сложно. Мы как раз недавно заглядывали в прогноз народонаселения. Через пять-шесть лет в первый класс в Силламяэ пойдут всего два класса. В то же время у нас по-прежнему много спортивных клубов, в которых занимаются футболом, плаванием, гимнастикой, лыжами и многими другими видами спорта.
В такой ситуации спортивным школам проще выжить, чем спортивным клубам, так как финансирование их деятельности более стабильное. В спортивных школах больший упор делают на развитие мастерства молодых спортсменов, а не на интересное времяпровождение. В несколько городах Эстонии спортшколы остались. В Силламяэ решили не оставлять.
- В такой ситуации тренер должен быть одновременно "и швец, и жнец, и на дуде игрец": вынужден хозяйствовать в клубе, искать спонсоров, составлять отчеты, проводить соревнования, делать рекламу и к тому же тренировать детей.
- Именно, так оно и есть. С учениками постарше могу делать так, что записываю им в папку или отправляю по электронной почте задания на каждую тренировку, и они могут выполнять их самостоятельно, но иногда я должен, конечно, присутствовать на месте и наблюдать, что нужно исправить. А с более юными надо все время быть вместе.
Привлекать новую молодежь на тренировки становится все труднее. Если годы назад я работал также на полставки в школе учителем физкультуры, то видел на уроках тех, у кого есть хорошие предпосылки для занятий легкой атлетикой, и убеждал их самих и их родителей, чтобы они начали ходить на тренировки. Мог некоторым талантам повторить десять или двадцать раз, прежде чем они наконец соглашались.
Когда сейчас прихожу в какую-нибудь школу и рассказываю там, например, перед 80 ребятами, что заниматься легкой атлетикой полезно и интересно и у нас есть также отличные примеры, как Анна Илющенко, участвовавшая в Олимпийских играх, то дети меня слушают, однако на тренировку приходят в лучшем случае шесть или семь ребят, у половины из которых довольно скоро появляются новые интересы.
Увлечь детей тренировками - это очень большая работа. Чтобы удержать их, надо общаться и с родителями. Могу сказать, что знаком с 99 процентами родителей своих учеников. Это очень важно, чтобы родители поддерживали занятия детей спортом, однако есть и такие, которым это совершенно все равно.
- Каким образом вы делаете бег и прыжки интересными для детей?
- Стараюсь поначалу давать больше игровых упражнений. Но ясно, что рутинной работой тоже приходится заниматься. Ясно и то, что у молодежи, которая всерьез тренируется наряду с учебой, нет уже энергии на то, чтобы заниматься какой-то ерундой. Иногда на тренировках оставались и те, кому я говорил, приди хотя бы на одно занятие и посмотри, как тебе понравится. Стараюсь пробудить в них азарт, как они справятся с тем или иным делом.
- Как вы в случае двух своих самых известных учениц - прыгуньи в высоту Анны Илющенко и занимающейся ходьбой Екатерины Миротворцевой - увидели, что они могут пойти очень далеко?
- Обе обладают очень сильным характером, они огромные фанатики своего вида спорта и старались по возможности эффективно использовать время тренировок. Причем одинаковым было и то, что обе очень хорошо учились в школе: Анна закончила школу с серебряной медалью, а Катя - с золотой, она побывала также на президентском приеме. Аня выучилась в университете на зубного врача, Катя изучает физиотерапию и в этой области уже сейчас может давать мне советы. Они обе максималистки.
- Как Миротворцева вообще начала заниматься ходьбой, которая совсем не является популярным видом легкой атлетики?
- Конечно, не является. Над ходоками иногда посмеиваются, что это как бы не серьезный спорт, а какие-то прогулки. Однако каждый может сам попробовать, каково это, при таком положении тела проводить 20-25-километровые тренировки в таком темпе, когда пульс превышает 160 ударов в минуту и лицо покрывается от напряжения слоем соли.
Катя поначалу прыгала в высоту и занималась тройными прыжками. Но как-то раз мы попали в Йыхви на соревнование, где она захотела попробовать ходьбу, которая сразу начала очень естественно получаться у нее, и на сегодня Катя установила уже 33 рекорда Эстонии. Мне, как тренеру, очень повезло поработать с такими ученицами, как Катя и Аня.
Екатерина Миротворцева нацелилась на парижскую Олимпиаду
Известнейшей ученицей Евгения Терентьева является наряду с обладательницей рекорда Эстонии по прыжкам в высоту среди женщин Анной Илющенко 21-летняя Екатерина Миротворцева, занимающаяся ходьбой и установившая уже 33 рекорда Эстонии.
Несмотря на то, что в последние годы ее тренировкам и участию в соревнованиях мешало несколько травм, Миротворцева надеется нынешним летом поучаствовать в парижских Олимпийских играх.
После поступления на учебу в Тартуский университет она занималась спортом под руководством одного из известнейших и успешнейших легкоатлетических тренеров Харри Лемберга. Когда делалось интервью, Терентьев связался с Лембергом, чтобы поинтересоваться, как идут дела у Миротворцевой в тренировочном лагере в Дубае. Радость и чувство облегчения Терентьева были безмерны, когда он услышал, что травмы ноги, которой так опасались, нет, и в ближайшее время Миротворцева выступит в первом соревновании сезона в Словакии. "Катя не любит много говорить о своих планах и целях, но я знаю, что она нацелена на путевку на Олимпийские игры", - сказал Терентьев.