Меэлис Кийли: Чему Эстония может поучиться на примере конфликта между Израилем и ХАМАСом?

Однако самое важное, с чего можно брать пример, так это смелость, умение и желание граждан брать на себя персональную ответственность, быть готовыми действовать. Откуда это идет? Очевидно, такую необходимость и готовность создает местоположение в окружении государств, намерения некоторых из которых, как свидетельствует история, являются какими угодно, кроме дружелюбных.

Свою роль сыграла также всеобщая срочная служба, дающая молодежи необходимые для дальнейшей жизни навыки, в том числе умение и смелость принимать решения. Это становится ясным, если послушать молодую женщину-политика, которая, указывая на прошлый конфликт, придает ему личный акцент: я участвовала там в сражениях будучи солдатом.

И два других парламентария от разных партий, мужчина и женщина, один из которых много лет был военным пилотом, указывают на то обстоятельство, что их дети именно теперь и сейчас, когда мы встречаемся с вами, участвуют в боях как солдаты резерва.

То, что находящийся в недельном отпуске воюющий владелец преуспевающего предприятия приходит и делает перед нами доклад, тоже является хорошим примером. Были и другие подобные примеры, но главное - это понять, что гособорону и функционирование общества нельзя построить только на идеях, мнениях и сопутствующих им иллюзиях. Нам требуются анализ и компетенция, как на каждом уровне руководства нам требуются руководители соответствующей компетенции.

Как относиться к идее двух государств? Очевидно, благосклонно, если она будет связана с реалистическими предварительными условиями и временем. Минимальный период для осуществления такого мысленного построения наступит через два или три поколения, при условии, что большинство жителей Палестины будут считать существование израильского государства само собой разумеющимся. К сожалению, сегодня более 80% ее жителей считают своей главной задачей уничтожение Израиля. Каковы перспективы сосуществования соседних государств со столь противоположными платформами?

Сотрудничество с Израилем необходимо. Важно говорить о наших интересах и увязывать их с интересами Израиля. Если мы хотим сохранить демократический мировой порядок, то надо целостно и на мировом уровне заниматься угрожающими ему обстоятельствами. Мы должны работать во имя того, чтобы и Израиль увидел победу Украины, как предварительное условие решения иранской проблемы.