Израиль опять воюет. Однако с кем? С ХАМАСом? Побывав в составе делегации Европейской сети лидеров (ELNET) в Израиле, я участвовал в рассмотрении этих ключевых вопросов и обсуждении их с высшим руководством Израиля. В общем царил консенсус, что речь идет об общемировом столкновении, а не о региональной драке.
Меэлис Кийли: Чему Эстония может поучиться на примере конфликта между Израилем и ХАМАСом?
В отношении роли России израильтяне поначалу были несколько лаконичными и по понятным причинам их критика была направлена на Иран. Однако Иран и Россия являются в раздирающем мир ключевом вопросе усиливающими друг друга коренными причинами и их нужно рассматривать вместе. Таков был основной сигнал депутатов парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, а также Германии, поданный хозяевам. Во всяком случае, более позднее рассмотрение темы израильскими официальными лицами было значительно более комплексным и открытым. Договорились о дальнейших встречах для обсуждения темы.
Комментируя происходящее в Украине, они прямо сказали, что полностью поддерживают Украину и ни в коей мере не оправдывают преступления Кремля против соседнего государства. Они оказывают также Украине поддержку, которая, может быть, не видна, но тем не менее очень важна.
В ходе визита мы побывали также на оборонных производствах, производящих современнейшие технологии. Однако технологии не воюют, воюют солдаты и общество. Надо отдать должное израильской армии, которая в крайне сложной обстановке в Газе сумела добиться успехов со сравнительно малыми потерями среди своего личного состава и гражданского населения, используемого ХАМАСом в качестве живого щита.
Однако боевые действия там интенсивные и не прекращаются. Мы поняли это, когда осматривали пункт пересечения границы в секторе Газа и расположенные вблизи место фестиваля и поселения, где бойцы ХАМАСа и следовавшие за ними мародеры совершили массовую кровавую бойню. Там беспрерывно звучало ручное огнестрельное оружие, с места фестиваля регулярно наносились минометные удары для поддержки пехоты, а в воздухе жужжали дроны - "симфония войны", как сами солдаты называют эти звуки. Лично для меня интересно было вновь оказаться в обстановке, которая более 30 лет являлась эпицентром моей прежней профессии.
Чему можно поучиться на продолжающемся конфликте между Израилем и ХАМАСом? Во-первых, тому, что нельзя недооценивать противника, поскольку на войне противник всегда может сказать свое слово.
Во-вторых, тому, что развединформация имеет ценность только тогда, когда к ней прислушиваются. Неожиданно много общего оказалось с войной Судного дня, в которой израильская армейская разведка АМАН оказалась не на высоте. На ошибках учатся, однако ошибки также повторяют, как показало неожиданное нападение 7 октября. И здесь при толковании разведывательной информации АМАНа совершили ошибку, посчитав нападение настолько нерациональным, что вероятность его признали мизерной.
Однако противника нельзя оценивать по своей шкале рациональности, противника надо оценивать в соответствии с его мыслительной системой измерений. Речи руководителей противника надо слушать, ведь неожиданно часто они выражают свои намерения в незавуалированном виде. Руководитель ХАМАСа Исмаил Хания в своей речи сообщил о намерении напасть еще за два года до нападения, произнеся даже название операции "Operation Al-Aqsa Flood". Ассоциация с Путиным и его высказываниями очевидна. То есть будем слушать, наблюдать и анализировать.
"К сожалению, среди наших официальных лиц слишком часто бытует представление, будто кризис или войну можно разрешить мирными методами. К сожалению, нельзя".
Меэлис Кийли, генерал-майор резерва, член Рийгикогу, Партия реформ
В-третьих, тому, насколько быстро и эффективно израильское общество сплотилось для защиты своих национальных интересов. Производство, которое мы посетили, тоже тут же перевело свою работу с одной смены на три, не дожидаясь распоряжений свыше. Это значит, что они в состоянии быстро и своевременно перейти от рутины мирного времени на ритм военного времени. Это не возникающее само по себе явление, его нужно планировать и отрабатывать. К сожалению, среди наших официальных лиц слишком часто бытует представление, будто кризис или войну можно разрешить мирными методами. К сожалению, нельзя.
Однако самое важное, с чего можно брать пример, так это смелость, умение и желание граждан брать на себя персональную ответственность, быть готовыми действовать. Откуда это идет? Очевидно, такую необходимость и готовность создает местоположение в окружении государств, намерения некоторых из которых, как свидетельствует история, являются какими угодно, кроме дружелюбных.
Свою роль сыграла также всеобщая срочная служба, дающая молодежи необходимые для дальнейшей жизни навыки, в том числе умение и смелость принимать решения. Это становится ясным, если послушать молодую женщину-политика, которая, указывая на прошлый конфликт, придает ему личный акцент: я участвовала там в сражениях будучи солдатом.
И два других парламентария от разных партий, мужчина и женщина, один из которых много лет был военным пилотом, указывают на то обстоятельство, что их дети именно теперь и сейчас, когда мы встречаемся с вами, участвуют в боях как солдаты резерва.
То, что находящийся в недельном отпуске воюющий владелец преуспевающего предприятия приходит и делает перед нами доклад, тоже является хорошим примером. Были и другие подобные примеры, но главное - это понять, что гособорону и функционирование общества нельзя построить только на идеях, мнениях и сопутствующих им иллюзиях. Нам требуются анализ и компетенция, как на каждом уровне руководства нам требуются руководители соответствующей компетенции.
Как относиться к идее двух государств? Очевидно, благосклонно, если она будет связана с реалистическими предварительными условиями и временем. Минимальный период для осуществления такого мысленного построения наступит через два или три поколения, при условии, что большинство жителей Палестины будут считать существование израильского государства само собой разумеющимся. К сожалению, сегодня более 80% ее жителей считают своей главной задачей уничтожение Израиля. Каковы перспективы сосуществования соседних государств со столь противоположными платформами?
Сотрудничество с Израилем необходимо. Важно говорить о наших интересах и увязывать их с интересами Израиля. Если мы хотим сохранить демократический мировой порядок, то надо целостно и на мировом уровне заниматься угрожающими ему обстоятельствами. Мы должны работать во имя того, чтобы и Израиль увидел победу Украины, как предварительное условие решения иранской проблемы.