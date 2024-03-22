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ПАРЛАМЕНТ ⟩ Министр образования Кристина Каллас: сосредоточимся на том, как можно перейти на эстоноязычное обучение

Северное побережье
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Кристина Каллас.
Кристина Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

ВАДИМ БЕЛОБРОВЦЕВ, член Рийгикогу, Центристская партия:

- У нас есть 1800 учителей, не соответствующих этим требованиям, которые вступят в силу с 1 августа. Если добавить к этому, что уже сейчас не хватает несколько сотен учителей, прежде всего в так называемых русскоязычных школах, то можно предположить, что к 1 сентября эта нехватка будет выражаться четырехзначной цифрой. В то же время вы сказали, что нам уже ничего нельзя поделать с этой реформой, она должна продвигаться так, как есть, и мы не должны провалиться. Я общался с одним руководителем таллиннской школы, который сказал конкретно мне - но только мне, он не осмеливается громко говорить об этом, - что в соответствии с этой логикой с 1 сентября из его школы должны уйти 60% учителей, так как они этим условиям не соответствуют. Как вы это видите, как возможно не провалиться и в то же время двигаться таким темпом, какой взят сейчас?

КРИСТИНА КАЛЛАС, министр образования и науки, "Eesti 200":

- Эти 1800 учителей не отвечают языковым требованиям и из них более тысячи проходят сейчас языковое обучение. Мы очень надеемся, что значительная часть из этих тысячи учителей все же сдадут экзамен по языку и будут в состоянии продолжить преподавание в школе.

С другой стороны, учителя, не владеющие языком, работу продолжить не смогут. Преподавать на эстонском языке не сможет человек, который эстонского языка не знает, это очевидно. Следовательно, надо найти туда в класс человека, владеющего эстонским языком. Надо просто сделать такое усилие.

У меня есть также рекомендация очень многим, кто занимается эстоноязычным образованием. Давайте сосредоточимся на вопросе, как можно сделать, а не на вопросе, как нельзя перейти на эстоноязычное обучение. Если немного изменить свое отношение к тому, как решить эту проблему, а не говорить, что проблема такая большая и мы не можем перейти на эстоноязычное обучение, то такое отношение само по себе поможет сдвинуться с мертвой точки. Считаю, что тут очень важна роль отношения. Сосредоточимся на том, как можно перейти на эстоноязычное обучение. Я сама это проделала, знаю, что это не просто.

Постараюсь как можно больше поддерживать школьных руководителей. Однако 1 сентября перед детьми первых и четвертых классов должен стоять человек, владеющий эстонским языком и обладающий также педагогической компетенцией.

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