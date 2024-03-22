ПАРЛАМЕНТ ⟩ Министр образования Кристина Каллас: сосредоточимся на том, как можно перейти на эстоноязычное обучение

- У нас есть 1800 учителей, не соответствующих этим требованиям, которые вступят в силу с 1 августа. Если добавить к этому, что уже сейчас не хватает несколько сотен учителей, прежде всего в так называемых русскоязычных школах, то можно предположить, что к 1 сентября эта нехватка будет выражаться четырехзначной цифрой. В то же время вы сказали, что нам уже ничего нельзя поделать с этой реформой, она должна продвигаться так, как есть, и мы не должны провалиться. Я общался с одним руководителем таллиннской школы, который сказал конкретно мне - но только мне, он не осмеливается громко говорить об этом, - что в соответствии с этой логикой с 1 сентября из его школы должны уйти 60% учителей, так как они этим условиям не соответствуют. Как вы это видите, как возможно не провалиться и в то же время двигаться таким темпом, какой взят сейчас?