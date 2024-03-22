Депутат от EKRE Хелле-Мооника Хельме и премьер-министр Кая Каллас вступили в Рийгикогу в острый спор по вопросу сланцевой энергии и возобновляемой энергии.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Премьер-министр: мы должны повернуться к более чистым источникам энергии
ХЕЛЛЕ-МООНИКА ХЕЛЬМЕ, член Рийгикогу, EKRE:
- Что сделали с "Eesti Energia"? Сделали то, что путем бухгалтерского трюка списали два сланцевых котла, и этот бухгалтерский трюк состоял в том, чтобы представить несуществующей ту часть активов "Eesti Energia", которая производит для нас сланцевую энергию. Я утверждаю, что это чистая кража у своего народа, украли государственного и народного добра примерно на 360 миллионов.
Сланцевая энергетика спасала нас, когда у нас не было ветра, солнца и внешних подключений, она обеспечивала нас светом и теплом, а теперь вы хотите развалить и уничтожить ее. Хотите уничтожить основу нашей независимой энергетики, очевидно, с целью по цене бутерброда продать госпредприятие, лишив работы тысячи людей, которые сейчас выполняют достойную работу. Невозможно представить себе социально-экономические масштабы этого.
И не нужно говорить здесь, что это сделали потому, что сланцевая энергия дорогая. Посмотрите: 42% цены сланцевой энергии составляют цена CO2 и налог на CО2, что является чистым искажением рынка и служит той же цели, чтобы уничтожить действующую систему. И взамен вы ведь не можете предложить ничего другого. Ветер и солнце - это в действительности не энергетика, это псевдонаука и это не гарантирует нам благополучие, чтобы увеличивать нашу экономику, а забирает ненормально много денег из всех наших карманов и не является жизнеспособным. Какой у вас план насчет "Eesti Energia"? Уценить, создать искусственную неполноценность и затем продать его? Или вообще ликвидировать, чтобы у Эстонии никогда больше не было возможности построить собственную независимую энергетику?
КАЯ КАЛЛАС, премьер-министр, Партия реформ:
- Это момент, когда приходится сказать, что так ведь и было сказано. В 2010-2011 годах я сама писала статьи о том, что строительство Аувереской электростанции неразумно в противовес тем трендам, которые существуют в мире. Это отражала также пресса. А именно: когда приняли решение о строительстве этой новой сланцевой электростанции, то с 2011 года имелись статьи, из которых выходило, что действительно, как правление предприятия, так и по крайней мере часть членов совета предприятия сомневались, должно ли предприятие делать большую инвестицию в сланцевую электростанцию в ситуации, когда неизвестно, сможет ли она предлагать конкурентоспособную цену, когда постоянно дорожают квоты на парниковые газы.
В то же время в необходимости этой новой электростанции сомневался также оператор основной сети, однако министр экономики прошелся по нему катком. Правление и совет исходили чисто из того, как правление и совет оперируют предприятиями, смотрят на существующие в мире тренды, на то, разумны какие-то инвестиции или нет, но министр настоял на своем.
Уже в 2011 году было известно, что рано или поздно станция окажется непригодной для эксплуатации, так как сланец, как ископаемое топливо, станет настолько дорогим, что просто не попадет на рынок. К сожалению, так и случилось. Аудиторы не согласились далее фиксировать такие вещи прежним образом, а сказали, что надо все же быть честными в этом отношении и сказать, каково действительное положение. Ведь большую часть времени Аувереская станция выходила из строя. Во-вторых, поскольку ее электроэнергия слишком дорогая, то она просто не попадает на рынок. И это положение, которое существует теперь.
Позитивно, что мы в правительстве действительно очень серьезно взялись за тему энергетики и обсуждали ее на очень многих совещаниях кабинета. Обсуждали, каким образом мы сможем быстро разрешить эту ситуацию, чтобы у нас имелись энергетические мощности, позволяющие производить электроэнергию и поддерживать низкую цену. Проводятся различные объявленные государством тендеры, чтобы получить такие источники энергии. Разумеется, мы говорим также о возможностях аккумулирования и об электростанциях, которые балансировали бы ветер и энергию.
ХЕЛЛЕ-МООНИКА ХЕЛЬМЕ:
- Вам нравится говорить о ветряной энергии потому, что вы входили в советы занимающихся ветряной энергетикой фирм, по меньшей мере в девять или десять советов, и консультировали эти лоббистские группы в то время, когда были, так сказать, адвокатом. И вот теперь мы пришли к тому, что вы являетесь премьер-министром и все это процветает. Вам ничего другого и не остается, как расхваливать это.
Что касается мировых трендов: вся эта система квот CO2 и вся эта климатическая истерия на самом деле лженаука. Ну да, если европейскую политику формирует бывший гинеколог, который берется спасать мир, если не закончившая школу Грета Тунберг становится почетным доктором Хельсинкского университета, а наш премьер-министр цитирует в речи в честь годовщины Эстонской Республики фильм "Барби", и образованная элита всего мира ничего не может этому противопоставить, тогда нет особого смысла говорить о чем-то или вести дебаты. Эта ситуация действительно делает неполноценными все эти дебаты, которые мы должны бы вести на тему энергетики.
Но если политическая элита решила претворить в жизнь одно из самых больших безумств 21-го века, называя солнечную и ветряную энергию энергетикой, на основе которой хотят строить благополучие людей и экономику, то, к сожалению, мне придется сказать, что таковой она не является и уже не будет жизнеспособной. И что весь этот безумный эксперимент проводится за счет людей. Вы думаете, что история наградит вас за это орденом, а я думаю, что, напротив, это станет, к сожалению, пятном позора для вас и ваших сотоварищей-безумцев. Я и хочу узнать, как долго еще вы собираетесь заниматься этим вздором?
КАЯ КАЛАС:
- Я удивляюсь вам, как много у вас негативных оценок всего и как быстро вы их даете, в две минуты помещается так много злобы. Я бы исходила из того, что сказал президент в своей речи, что больше надо позитива, больше оптимизма, и давайте говорить также о том, что хорошо, чем мы занимаемся.
Что касается в общем ветряной энергетики или возобновляемой энергетики, то эта тема процветает повсюду в мире именно по той причине, что люди хотят жить в более чистой среде. Ученые выяснили, что потепление климата вызвано человеком, мы должны уменьшить его, парниковых газов слишком много и поэтому мы должны обратиться также к более чистым источникам энергии.
Поэтому мы, во-первых, предприняли в правительстве немало шагов для того, чтобы ускорить производство по планировкам, чтобы мы смогли быстро выводить на рынок также различные проекты возобновляемой энергии. Во-вторых, мы сформировали элемент местной выгоды. Очень во многом вопрос состоял ведь в том, что если где-то появляется ветропарк, то местные жители от него как бы ничего не получают, и мы создали этот элемент местной выгоды, чтобы местная община тоже получала, так сказать, что-то взамен.
Кроме того, мы, как я уже сказала, провели различные тендеры. Там отдельно рассматриваются морские и материковые ветряные парки, мы обсуждали возможности аккумулирования. Мы обсудили в правительстве внедрение атомной энергетики и рапорт касательно плюсов и минусов атомной энергии. Действительно, закон говорит, что в конечном итоге Рийгикогу решает, внедрять атомную энергетику или нет. Однако правительство получило данный обзор, я считаю, что и Рийгикогу очень важно обсудить здесь этот вопрос.
Теперь, что касается морских и материковых ветропарков, то мы решили также, что ветряную энергию поддержат только в объеме внутригосударственного потребления Эстонии. Это значит, что если произведенная у нас или здесь электроэнергия будет отправляться в какие-то другие страны, то пособие для налогоплательщика туда выплачиваться не будет. Я считаю, что это очень правильный принцип.