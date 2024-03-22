ПАРЛАМЕНТ ⟩ Премьер-министр: мы должны повернуться к более чистым источникам энергии

Расположенные под Нарвой в Аувере электростанции потребляют в качестве топлива главным образом сланец, но также биомассу и полукоксовый газ. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

КАЯ КАЛЛАС, премьер-министр, Партия реформ:

- Это момент, когда приходится сказать, что так ведь и было сказано. В 2010-2011 годах я сама писала статьи о том, что строительство Аувереской электростанции неразумно в противовес тем трендам, которые существуют в мире. Это отражала также пресса. А именно: когда приняли решение о строительстве этой новой сланцевой электростанции, то с 2011 года имелись статьи, из которых выходило, что действительно, как правление предприятия, так и по крайней мере часть членов совета предприятия сомневались, должно ли предприятие делать большую инвестицию в сланцевую электростанцию в ситуации, когда неизвестно, сможет ли она предлагать конкурентоспособную цену, когда постоянно дорожают квоты на парниковые газы.

В то же время в необходимости этой новой электростанции сомневался также оператор основной сети, однако министр экономики прошелся по нему катком. Правление и совет исходили чисто из того, как правление и совет оперируют предприятиями, смотрят на существующие в мире тренды, на то, разумны какие-то инвестиции или нет, но министр настоял на своем.