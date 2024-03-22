У каждого из нас могут возникнуть проблемы со здоровьем, для решения которых недостаточно применения домашних средств и требуется медицинская помощь. В каких случаях следует обращаться к семейному врачу и как помочь себе, чтобы общение с центром семейных врачей проходило беспрепятственно, а мы получили необходимые консультации и лечение?
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Десять советов для беспрепятственного общения с семейным врачом
Здесь мы даем десять рекомендаций, которые следует соблюдать при общении с центром семейных врачей.
1. В каких случаях нужно обращаться к семейному врачу?
Посетить центр семейных врачей стоит, если вашу проблему со здоровьем не удалось решить домашними средствами, но при этом вам не требуется чрезвычайно быстрое вмешательство, т.е. вызов скорой помощи или обращение в отделение экстренной медицины (EMO). К семейному врачу нужно обращаться, например, при затяжном или остром вирусном заболевании, различных болях или других заболеваниях. Люди с хроническими заболеваниями также находятся под наблюдением семейных врачей, а вакцинацию от инфекционных заболеваний в центре семейных врачей могут пройти как дети, так и взрослые.
2. Как связаться с центром семейных врачей?
Большинство людей, вероятно, берут телефон и звонят, но все больше и больше центров семейной медицины также используют возможности электронного обслуживания. Поэтому, если вы ежедневно пользуетесь компьютером или смартфоном, проверьте сайт центра вашего семейного врача, чтобы узнать, есть ли возможность связаться с ним через платформу дигитального обслуживания. В настоящее время в Эстонии существуют разные платформы, например e-Perearstikeskus, Perearst24, LEIA и Eelvisit. Чтобы воспользоваться электронной услугой, вам необходимо сначала войти в дигитальную систему на сайте центра семейных врачей, а затем вы сможете оставить в ней сообщение своему семейному врачу, например, о том, что вы заболели, попросить повторный рецепт или попросить совета по поводу здоровья. Благодаря такой инновации возникает двойная выгода: пациент может подробно записать свое беспокойство в любое удобное для него время, а центр семейной медицины может лучше планировать рабочее время своих сотрудников, направляя человека, нуждающегося в помощи, к семейному врачу, семейной медсестре или же к другому специалисту, работающему в центре семейной медицины, в зависимости от срочности и специфики выявленной проблемы.
3. Прием не всегда должен проводиться в один и тот же день с обращением
Пациента регистрируют на прием к семейному врачу или к семейной медсестре в зависимости от серьезности его проблем со здоровьем. Если у вас возникла острая проблема со здоровьем, то время приема должно быть назначено в день обращения, в других случаях - в течение пяти рабочих дней.
4. Пожалуйста, приходите на прием вовремя!
Если вы забронировали время приема у семейного врача, приходите на прием вовремя. Если вы не можете прийти на прием, то, пожалуйста, как можно ранее оповестите об этом центр своего семейного врача.
5. Вместо семейного врача прием может провести и семейная медсестра
В центрах семейной медицины все чаще пациента сначала принимает семейная медсестра, а не семейный врач. Решение многих проблем со здоровьем возложено на семейную медсестру, которая оценивает состояние вашего здоровья, дает советы и при необходимости приглашает на новый прием. Если проблема со здоровьем выходит за рамки компетенции медсестры, пациент перенаправляется к семейному врачу.
6. Подготовьтесь к приему и будьте конкретны в описании своей проблемы со здоровьем
Перед приемом тщательно продумайте свои проблемы со здоровьем и запишите самое важное. Таким образом, вы успеете обсудить все необходимое во время приема, и прием пройдет в запланированные сроки.
7. Несколько проблем со здоровьем могут потребовать нескольких отдельных приемов
Если у вас больше, чем одна проблема со здоровьем, их решение может занять больше времени. Поэтому может возникнуть необходимость записаться на несколько приемов подряд - спросите об этом у семейной медсестры или администратора центра по телефону или при общении через дигитальную платформу.
Если вы также хотите обратиться к врачу за советом по поводу проблем со здоровьем других членов семьи, вам следует записаться на отдельный прием для каждого, иначе семейный врач не сможет решить проблемы со здоровьем других членов семьи во время приема, касающегося вашего здоровья.
8. Доверяйте врачам!
Для каждого человека заболевание - это серьезная проблема, поэтому вполне объяснимо, что все пациенты хотят пройти тщательное обследование. Однако если семейный врач не считает необходимым провести определенные анализы или обследования, то нет оснований сомневаться в его решении. Пожалуйста, доверьтесь своему семейному врачу и семейной медсестре!
9. Следуйте данным вам инструкциям по лечению
Если ваш семейный врач выписал вам лекарства и дал инструкции по лечению, вы должны их соблюдать. Лекарства необходимо принимать строго по назначению врача, не увеличивая и не уменьшая дозы самостоятельно. Например, существует опасная тенденция принимать лекарства от артериального давления только тогда, когда артериальное давление повышается, чтобы взять ситуацию под контроль. На самом деле, чтобы эффект лечения был продолжительным, препарат необходимо принимать постоянно. Если какое-либо лекарство вызывает побочные эффекты, обратитесь к своему семейному врачу, чтобы обсудить альтернативы, а не просто прекращайте прием лекарства.
10. Вежливость прежде всего
Пожалуйста, общайтесь со своей семейной медсестрой и семейным врачом в рабочее время, при этом важно взаимное вежливое и уважительное общение.