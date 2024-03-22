ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Десять советов для беспрепятственного общения с семейным врачом

3. Прием не всегда должен проводиться в один и тот же день с обращением

Пациента регистрируют на прием к семейному врачу или к семейной медсестре в зависимости от серьезности его проблем со здоровьем. Если у вас возникла острая проблема со здоровьем, то время приема должно быть назначено в день обращения, в других случаях - в течение пяти рабочих дней.

4. Пожалуйста, приходите на прием вовремя!

Если вы забронировали время приема у семейного врача, приходите на прием вовремя. Если вы не можете прийти на прием, то, пожалуйста, как можно ранее оповестите об этом центр своего семейного врача.

5. Вместо семейного врача прием может провести и семейная медсестра

В центрах семейной медицины все чаще пациента сначала принимает семейная медсестра, а не семейный врач. Решение многих проблем со здоровьем возложено на семейную медсестру, которая оценивает состояние вашего здоровья, дает советы и при необходимости приглашает на новый прием. Если проблема со здоровьем выходит за рамки компетенции медсестры, пациент перенаправляется к семейному врачу.

6. Подготовьтесь к приему и будьте конкретны в описании своей проблемы со здоровьем

Перед приемом тщательно продумайте свои проблемы со здоровьем и запишите самое важное. Таким образом, вы успеете обсудить все необходимое во время приема, и прием пройдет в запланированные сроки.