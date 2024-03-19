Индрек Кыверик: Так поезд ушел, пришел или прибывает?

Поезд прибывает… Ну да, поезд имеет привычку возвращаться, и тогда что-то должно тоже начать меняться. Замене будут подлежать не развивающие волость развиватели, не руководящие школой школьные руководители и, к сожалению, учителя. Да, увы, в любой организации имеется просто свита, будь то варщики вкусного кофе для начальства, любовники, родственники или просто собутыльники. Один мой очень хороший друг, школьный руководитель, сказал золотые слова "Дружба есть дружба, а служба есть служба". У нас этой дружбы слишком много. Ключ к успеху организации - это малочисленность свиты. К сожалению, так оно и есть, что уже не все помещаются в поезд будущего и поезд следует быстрее, да и министр тоже временный.