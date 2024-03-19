Поезд является, как известно, довольно логичным "существом", у него есть передняя часть, средняя и задняя. Насколько я понимаю, в действительности у поезда имеются две передние части и они не могут поменяться местами, что не является также их собственным недостатком. Конечно, я могу грубо ошибаться, так как большей частью управляюсь с делами кулинарными и в повседневной жизни разбираюсь не очень хорошо…
Индрек Кыверик: Так поезд ушел, пришел или прибывает?
Поезд ушел. То есть гимназического образования в Тойла больше не будет. Картина ясная, не хочется чрезмерно шуметь по этому поводу и обвинять некоего анонимного (министерского) чиновника, так как… Поскольку если уж местное самоуправление не развивало, не хлопотало, не посчитало местное образование достойным развития, то почему какой-то странный, настроенный на русификацию министр должен прийти и пожелать сохранения некоего романтического исторического оплота эстонскости? Для чего и для кого? Этот романтический исторический аспект и по моему мнению тоже не является каким-то особо важным аргументом. Все-таки было бы важнее, если бы школу развивали в смысле качества образования, а эти совершенно новые или старые коробки зданий сегодня умеет реновировать/ремонтировать почти каждый.
Недавно я прочитал красивую статью о том, как преследуют анонимных противников сохранения гимназического образования или же существует анонимная кампания, опасающаяся нападок из-за поддержки ликвидации гимназической ступени. Было довольно весело, хотя все же больше грустно. Во всяком случае, получается, что мы здесь не особо отличаемся от партийного/городского сависааровского или кылвартовского правления. Скорее, в маленьком местечке подобные тенденции вырисовываются даже четче.
Поражает, что молодые руководители волостных (низовых) учреждений, которые должны бы со страшной силой вкладываться в развитие волости и являться локомотивами и инициаторами, поют ту славную песенку, которую велит начальство. Хотя на самом деле ничего удивительного нет, ведь надо получать денежки, а денежки и работу распределяет Бог. Какие уж там амбиции, развитие и будущее?! Никаких.
"На самом деле, волостной власти стоило бы теперь выпрямить спину и продолжить, вопреки ожиданиям министерства, чтобы доказать, что мы умеем и хотим".
Индрек Кыверик, тойлаский родитель
Одним из интереснейших аргументов в пользу закрытия гимназической ступени является неизбежное уменьшение народонаселения и числа учеников. Почему-то этот аргумент не приводят тогда, когда надо построить доходный дом, общинный центр или систему уличного освещения. Для кого же мы тогда, черт возьми, освещаем, если все равно все вымрут? Нормально было бы тогда развивать и расширять кладбище и все связанные с ним услуги. Там и освещения не нужно, покойным достаточно и света свечей.
Поезд пришел. Споры, тлеющие страсти, нелепые и менее нелепые аргументы, разбавленные вспышками дельных соображений… Противоборствующие лагеря. Все мы хрустим под колесами поезда. На самом деле, волостной власти стоило бы теперь выпрямиться и продолжить в противовес ожиданиям министерства, чтобы доказать, что мы умеем и хотим. Среди противников закрытия имеется достаточно хороший потенциал, который можно использовать для этого. Тяга к комфорту, лень или очередная демонстрация рабского менталитета в виде покорности? На самом деле я на себе почувствовал такое "общинное" притеснение, так как и сам родом из маленького местечка. Для утешения надо отметить, что такое ущемление является самым прочным навыком, которым все мы "владеем" независимо от того, на какой стороне баррикады проводим время. Давайте обойдемся без стрессов!
Поезд прибывает… Ну да, поезд имеет привычку возвращаться, и тогда что-то должно тоже начать меняться. Замене будут подлежать не развивающие волость развиватели, не руководящие школой школьные руководители и, к сожалению, учителя. Да, увы, в любой организации имеется просто свита, будь то варщики вкусного кофе для начальства, любовники, родственники или просто собутыльники. Один мой очень хороший друг, школьный руководитель, сказал золотые слова "Дружба есть дружба, а служба есть служба". У нас этой дружбы слишком много. Ключ к успеху организации - это малочисленность свиты. К сожалению, так оно и есть, что уже не все помещаются в поезд будущего и поезд следует быстрее, да и министр тоже временный.