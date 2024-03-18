СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина вызвала полицию из-за угроз сожителя

Полицейские задержали мужчину как подозреваемого в совершении преступления.

Нападение на мужчин на улицах Йыхви и Нарвы

17 марта в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил, что на улице Кааре в Йыхви 37-летний мужчина прыснул ему в лицо из перцового баллончика и ударил его. Полиция арестовала 37-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве напали на 28-летнего мужчину и нанесли ему телесные повреждения. Медики скорой помощи осмотрели пострадавшего и доставили его в Нарвскую больницу для дальнейшего обследования. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного дела.