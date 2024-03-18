15 марта в полицию поступило заявление от жительницы города Кивиыли, которая сообщила, что 52-летний сожитель угрожал ей ножом.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина вызвала полицию из-за угроз сожителя
Полицейские задержали мужчину как подозреваемого в совершении преступления.
Нападение на мужчин на улицах Йыхви и Нарвы
17 марта в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил, что на улице Кааре в Йыхви 37-летний мужчина прыснул ему в лицо из перцового баллончика и ударил его. Полиция арестовала 37-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления.
В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве напали на 28-летнего мужчину и нанесли ему телесные повреждения. Медики скорой помощи осмотрели пострадавшего и доставили его в Нарвскую больницу для дальнейшего обследования. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного дела.