Вт, 19.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Женщина вызвала полицию из-за угроз сожителя

Северное побережье
Copy
Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

15 марта в полицию поступило заявление от жительницы города Кивиыли, которая сообщила, что 52-летний сожитель угрожал ей ножом.

Полицейские задержали мужчину как подозреваемого в совершении преступления. 

Нападение на мужчин на улицах Йыхви и Нарвы

17 марта в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил, что на улице Кааре в Йыхви 37-летний мужчина прыснул ему в лицо из перцового баллончика и ударил его. Полиция арестовала 37-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве напали на 28-летнего мужчину и нанесли ему телесные повреждения. Медики скорой помощи осмотрели пострадавшего и доставили его в Нарвскую больницу для дальнейшего обследования. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного дела.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх