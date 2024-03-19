ОДИН ВОПРОС ⟩ Что думает Госконтроль о создании киногородка в Йыхви?

- По данным Госконтроля, решение о финансировании строительства международного комплекса киностудий в Йыхви еще не принято. Однако в конце января министр экономики и коммуникации утвердил Ида-Вирумааскую программу инкубационных услуг, являющуюся частью целостной программы, в соответствии с которой в Йыхви создадут два инкубационных центра для опорных услуг киноиндустрии и развития дигитальных мультимедийных услуг.

У Госконтроля отсутствуют данные, которые позволили бы в течение этого короткого времени проанализировать, разумно ли при поддержке публичных денег строить в Эстонии один киногородок, два киногородка, шесть или даже восемь. Из ответа министра культуры следует, что это не анализировало и Министерство культуры. В ответе нам министр культуры указала, что Министерство культуры не было привлечено к принятию решений, касающихся Йыхвиского киногородка, что странно. В то же время министр культуры пояснила Госконтролю, что создание Таллиннского киногородка и комплекса киностудий в Йыхви являются поддерживающими друг друга проектами. По оценке госконтролера, в условиях ограниченных ресурсов было бы необходимо выполнение такого анализа Министерством культуры перед тем, как поддерживать строительство второго киногородка за счет публичных денег.