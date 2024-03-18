МВД планирует протестировать новую систему экстренного оповещения

На сегодняшний день массовую рассылку текстовых сообщений всем абонентам на небольшой территории можно осуществить за несколько минут. Однако оповещение всех абонентов в Эстонии займет полчаса, и чем длиннее сообщение, тем больше времени уйдет на его рассылку.

Преимущество SMS в том, что его могут принимать в том числе старые кнопочные телефоны, а недостаток в том, что в зависимости от настроек телефона люди могут не заметить сообщение. Дополнительная система могла бы решить и эту проблему.

- По сути это означает, что телефон начнет звонить очень громко, вероятно, с появлением световых вспышек или вибрации, - рассказала советник Министерства внутренних дел Кади Лухт-Каллас. - Тревоги самого высокого уровня человек не смог бы сам отключить [в своем телефоне]".

По словам Кади Лухт-Каллас, ввести такую систему оповещения возможно при помощи вышек 5G. Для передачи сообщений потребовались бы специальные передатчики, закрепленные на высоких мачтах.

В широком плане можно было бы использовать существующие теле- и радиомачты, с которых сообщения распространялись бы на такое же расстояние, как нынешний телесигнал.

По словам Лухт-Каллас, в Европе все чаще задумываются о том, как перевести телевещание на технологию 5G, чтобы оно могло доходить до смарт-устройств через новую сеть.

Поскольку многие вопросы остаются открытыми, Министерство внутренних дел просит у Государственной канцелярии средства на тестирование возможной системы. Министерство хочет разместить передатчики на верхушках трех высоких мачт, охватив большую часть Эстонии.

В ходе тестирования министерство хочет выяснить, сколько мачт потребуется, чтобы действительно охватить всех абонентов по всей стране. Зона покрытия будет зависеть также от типа передаваемой информации.

- Хотим ли мы передавать только сирену, некий письменный текст или же добавить изображения, карты или видеоклипы. Иными словами, мы хотим посмотреть, как будет работать передача различных форм информации через эти мачты, - сказала Лухт-Каллас.

По ее оценке, первые данные о возможности создания и стоимости новой системы могут появиться через год-полтора. Однако в конечном итоге функционирование системы будет зависеть от внедрения соответствующих возможностей производителями смарт-устройств.