С показателем инфляции в 4,4% Эстония заняла третье место в Европейском союзе по темпу инфляции, уступив в этом антирейтинге только Румынии и Хорватии, у которых этот показатель равен 7,1% и 4,8% соответственно.
В феврале Эстония занимала третье место в ЕС по уровню инфляции
Годовая инфляция в Европейском союзе в феврале замедлилась с 3,1% до 2,8%.
Самые низкие годовые показатели инфляции в феврале были зарегистрированы в Латвии и Дании (в обеих по 0,6%) и в Италии (0,8%).
Самые высокие годовые темпы инфляции были зафиксированы в Румынии (7,1%), Хорватии (4,8%) и Эстонии (4,4%).