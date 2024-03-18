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В феврале Эстония занимала третье место в ЕС по уровню инфляции

Северное побережье
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

С показателем инфляции в 4,4% Эстония заняла третье место в Европейском союзе по темпу инфляции, уступив в этом антирейтинге только Румынии и Хорватии, у которых этот показатель равен 7,1% и 4,8% соответственно.

Годовая инфляция в Европейском союзе в феврале замедлилась с 3,1% до 2,8%.

Самые низкие годовые показатели инфляции в феврале были зарегистрированы в Латвии и Дании (в обеих по 0,6%) и в Италии (0,8%).

Самые высокие годовые темпы инфляции были зафиксированы в Румынии (7,1%), Хорватии (4,8%) и Эстонии (4,4%).

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