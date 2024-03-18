Работники культуры просят повысить им зарплату

Соответствующая просьба содержится в ходатайстве, в конце прошлой неделе направленном TALO на имя министра культуры.

В 2024 году они хотели бы получать не менее 2036 евро в месяц вместо нынешних 1600 евро. 2036 евро в месяц - это средняя зарплата на 2025 год, прогнозируемая Банком Эстонии.