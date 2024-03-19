Уроженка Силламяэ Екатерина Миротворцева (21) заняла на проходившем в субботу в Словакии соревновании золотого уровня "World Athletics Race Walking Tour" первое место в ходьбе на 10 км в возрастном классе U23.
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Нацелившаяся на крупные соревнования Екатерина Миротворцева начала сезон с победы в Словакии
Изучающая в Тартуском университете физиотерапию Миротворцева прошла 10 км по шоссе за время 47:18, что всего на 23 секунды уступает ее личному рекорду двухлетней давности, являющемуся также рекордом Эстонии среди женщин. Занявшую второе место венгерскую спортсменку Тициану Шпиллер Миротворцева обогнала на 22 секунды.