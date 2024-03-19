Нацелившаяся на крупные соревнования Екатерина Миротворцева начала сезон с победы в Словакии

Изучающая в Тартуском университете физиотерапию Миротворцева прошла 10 км по шоссе за время 47:18, что всего на 23 секунды уступает ее личному рекорду двухлетней давности, являющемуся также рекордом Эстонии среди женщин. Занявшую второе место венгерскую спортсменку Тициану Шпиллер Миротворцева обогнала на 22 секунды.

Благодаря этому результату Миротворцева поднялась на десятое место в европейском женском рейтинге сезона. Во всем мире в этом году лучшее, чем она, время показали в этом виде 42 женщины. Возглавляет мировую турнирную таблицу японка Кумико Окада со временем 42:46.