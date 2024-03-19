Вт, 19.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Нацелившаяся на крупные соревнования Екатерина Миротворцева начала сезон с победы в Словакии

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Екатерина Миротворцева с кубком, завоеванным на первом соревновании сезона в Словакии.
Екатерина Миротворцева с кубком, завоеванным на первом соревновании сезона в Словакии. Фото: Erakogu / EKJL

Уроженка Силламяэ Екатерина Миротворцева (21) заняла на проходившем в субботу в Словакии соревновании золотого уровня "World Athletics Race Walking Tour" первое место в ходьбе на 10 км в возрастном классе U23.

Изучающая в Тартуском университете физиотерапию Миротворцева прошла 10 км по шоссе за время 47:18, что всего на 23 секунды уступает ее личному рекорду двухлетней давности, являющемуся также рекордом Эстонии среди женщин. Занявшую второе место венгерскую спортсменку Тициану Шпиллер Миротворцева обогнала на 22 секунды.

Благодаря этому результату Миротворцева поднялась на десятое место в европейском женском рейтинге сезона. Во всем мире в этом году лучшее, чем она, время показали в этом виде 42 женщины. Возглавляет мировую турнирную таблицу японка Кумико Окада со временем 42:46.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх