В Ида-Вирумаа открыт сезон отпугивающей охоты на гусей

Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра сказал, что популяция мигрирующих через Эстонию гусеобразных имеет очень сильную тенденцию роста, и увеличение их численности является успехом в области охраны природы.

- Отпугивающая охота никак не повлияет на популяцию гусеобразных, но поможет защитить продовольственный стол Эстонии. Например, в 2002 году на участках мониторинга в Эстонии было подсчитано около 20 000 белолобых гусей, а в 2020 году на этих участках мониторинга было уже около 100 000 птиц. За 20 лет численность белолобых гусей увеличилась в пять раз, - сказал Вакра.

Охота разрешена только на сельскохозяйственных землях. Охотнику разрешается добывать до 10 птиц в день с одного сельскохозяйственного участка. Добытых птиц нельзя оставлять в поле после охоты.

Значительный ущерб от птиц является основанием для рассмотрения вопроса о применении методов отпугивания и регулирования численности гусеобразных. Департамент окружающей среды обязательно должен быть проинформирован об ущербе в соответствии с постановлением министра климата. В уведомлении об ущербе должны быть указаны вид сельскохозяйственной культуры, номер полевого массива, площадь поврежденного участка и вид птицы, причинившей ущерб.

Представление данных в Департамент окружающей среды является обязательным условием для принятия решений по регулированию численности гусеобразных, а также компенсации ущерба и затрат на превентивные методы в последующие годы.

Государство частично возмещает стоимость превентивных методов по предотвращению ущерба в соответствии с лимитами, установленными комиссией по возмещению ущерба и возможностями бюджета. Постановление также устанавливает определенные лимиты на компенсацию превентивных мер, поэтому в компенсацию не включаются затраты на рабочую силу и косвенно связанные с регулированием численности затраты, например затраты на топливо, приобретение транспортных средств, дронов и т. д. Прежде чем нести расходы, стоит проконсультироваться с Департаментом окружающей среды. Для получения разрешения на отпугивающую охоту необходимо подать ходатайство в Департамент окружающей среды.

В этом году охота на гусеобразных осуществляется в шести уездах: Харью-, Ида-, Ляэне-Виру, Йыгева-, Тарту- и Пылвамаа, где можно охотиться на большого белолобого гуся, белощёкую и канадскую казарку.