Жители Эстонии все меньше читают бумажную прессу

Об этом свидетельствуют данные по февральским тиражам изданий, которые выпускает Союз медиапредприятий Эстонии.

Среди общегосударственных ежедневных газет самый большой тираж у Õhtuleht - 31 700 экземпляров, как и в прошлом месяце. Годом ранее тираж Õhtuleht составлял 33 800 экземпляров, тираж Eesti Päevaleht в феврале составлял 7400 экземпляров, месяцем ранее - 7700 экземпляров, годом ранее - 9000 экземпляров.

С 2021 года Postimees не публикует данные о своих тиражах.

Среди общегосударственных еженедельников самый большой тираж у Maaleht - 31 500 подписчиков. В прошлом году число их подписчиков составляло 33 000. У Eesti Ekspress было 17 200 подписчиков, годом ранее их тираж составлял 19 800.

Среди журналов наибольший тираж был у Teleleht (25 700), Kroonika (22 800) и Naisteleht (18 100). Годом ранее показатель Teleleht составлял 28 600, Kroonika - 24 900, а у Naisteleht было 19 100 подписчиков.

Среди уездных газет самой популярной эстоноязычной газетой стала "Harju Elu", тираж которой в феврале составил 7000 экземпляров, как и годом ранее.

У бесплатной русскоязычной газеты "Северное побережье. Экстра" тираж составил 50 000 экземпляров.

Тираж ежемесячного журнала Müürileht составил 4500 экземпляров.