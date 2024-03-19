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Болельщиков разозлила удручающая игра "Narva Trans"

Эрик Гамзеев
, журналист
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Игроки "Narva Trans" и их главный тренер Алексей Еременко уходят с домашнего поля, понурив головы, после полученной от тартуской "Tammeka" трепки - 0:5.
Игроки "Narva Trans" и их главный тренер Алексей Еременко уходят с домашнего поля, понурив головы, после полученной от тартуской "Tammeka" трепки - 0:5. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Три игры. Ни одного забитого гола. Три поражения с общим счетом 0:14. Такое удручающее начало сезона в эстонской футбольной лиге разозлило также фанатов лучшей ида-вируской команды "Narva Trans".

Особенно сильное недовольство выражали на домашней странице клуба в социальных сетях в субботу, когда "Narva Trans" в своей первой домашней игре на глазах у пары сотен болельщиков проиграл со счетом 0:5 тартуской "Tammeka" - команде, которая удержалась в лиге только благодаря успеху в переходных играх. Лишившаяся зимой нескольких основных игроков и набравшая вместо них лишь отдельных новых футболистов "Tammeka" считалась в начале сезона нынешним аутсайдером лиги мастеров. Однако после трех туров "Tammeka" имеет на своем счету четыре победы, в том числе победу всухую над нарвитянами.

Разочарование в новых игроках

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