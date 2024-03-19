ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Битвы из-за школ

Разногласия с государством по вопросам образования мы долгое время наблюдали в Тойла и Люганузе. В случае последнего передавшая свои школы государству волость теперь считает, что государство обмануло местных людей и с самого начала не говорило честно о своих намерениях. В Кохтла-Ярве теперь тоже довольно неожиданно разгорелся спор вокруг местоположения нового школьного здания.

Местные общины и самоуправления понять можно, ведь изменения, которые государство - иногда и силой - пытается осуществить на местном уровне, болезненны и порождают неприятие. Но в то же вызывает непонимание, как так государство здесь, в Ида-Вирумаа, на нескольких фронтах воюет с местными жителями, пытаясь объяснить им, что все эти закрытия и реорганизации школ производятся в их же интересах. Что-то все-таки сильно не так, если министерство, которое, по его собственным словам, прилагает все эти усилия в интересах местного образования, никак не может убедить в этом ни местные общины, ни некоторые самоуправления.