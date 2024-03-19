Михкель Нестор: Экспортеры ждут лучшего завтра

К сожалению, позитивных изменений в экспорте не произошло и в этом году. Последние, опубликованные в январе показатели эстонского экспорта указывают на снижение экспорта на 11% по сравнению с прошлым годом. На статистику экспорта больше всего повлияло уменьшение оборота продаж электроэнергии и топлива примерно на четверть, однако тут сыграло свою роль также падение цены на энергоносители. Значительно большее влияние на экономику оказало сокращение экспорта изделий из металла на 25% и продукции из древесины на 17%.

Однако ситуация на экспортном фронте не равномерно плохая. А именно: спрос на произведенные в Эстонии товары действительно резко упал, однако в случае услуг картина совсем другая. В четвертом квартале прошлого года был установлен рекорд экспорта услуг за все времена, когда зарубежным резидентам было продано услуг на 3,1 миллиарда евро. Это на 5% больше, чем было в четвертом квартале 2022 года.

Если при экспорте товаров Эстония опиралась на традиционные сферы, как-то деревообрабатывающая, металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность, то в сфере услуг основой стали здешние ИТ и технологический сектор.

Несмотря на успешную продажу услуг, масштабное восстановление экспорта ожидается еще не скоро. Если взглянуть на экономические прогнозы, сделанные на нынешний год относительно главных партнеров Эстонии, то результатом окажется "нулевой круг" - не предсказывают роста экономики ни Финляндии, ни Швеции, ни Германии. Хотя, судя по всем ожиданиям, центробанки начнут летом урезать процентные ставки, удешевление кредитования не изменит в одночасье экономический сентимент.