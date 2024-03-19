Департамент окружающей среды разрешил с 15 марта по 31 мая охоту на гусиных в шести уездах, где наблюдается большой ущерб от гусей, в том числе в Ида-Вирумаа. Охота разрешена на гуся-гуменника, белощекую казарку и канадскую казарку.
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Земледельцам Ида-Вирумаа снова разрешается прогонять гусей со своих полей с помощью отпугивающей охоты
Поправка к предписанию об охоте, разрешающая отпугивающую охоту на гусиных, вступила в силу 15 марта. Затем земледельцы должны были быстро проинформировать Департамент окружающей среды о полях, на которых они хотели бы охотиться, и получить одобрение ведомства.