Земледельцам Ида-Вирумаа снова разрешается прогонять гусей со своих полей с помощью отпугивающей охоты

Поправка к предписанию об охоте, разрешающая отпугивающую охоту на гусиных, вступила в силу 15 марта. Затем земледельцы должны были быстро проинформировать Департамент окружающей среды о полях, на которых они хотели бы охотиться, и получить одобрение ведомства.