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Земледельцам Ида-Вирумаа снова разрешается прогонять гусей со своих полей с помощью отпугивающей охоты

Кюлли Крийс
, журналист
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Стая гусей, спустившаяся на поле, не покинет его добровольно, пока земля не почернеет.
Стая гусей, спустившаяся на поле, не покинет его добровольно, пока земля не почернеет. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Департамент окружающей среды разрешил с 15 марта по 31 мая охоту на гусиных в шести уездах, где наблюдается большой ущерб от гусей, в том числе в Ида-Вирумаа. Охота разрешена на гуся-гуменника, белощекую казарку и канадскую казарку.

Поправка к предписанию об охоте, разрешающая отпугивающую охоту на гусиных, вступила в силу 15 марта. Затем земледельцы должны были быстро проинформировать Департамент окружающей среды о полях, на которых они хотели бы охотиться, и получить одобрение ведомства.

- В воскресенье утром я получил решение Департамента окружающей среды, которым одобрили все запрошенные мной сельхозмассивы, - сказал Ааре Вент, руководитель ТОО "Lüganuse Agro".

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