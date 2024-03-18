Окружной суд признал Корба, Тедера и Центристскую партию виновными в торговле влиянием

Суд приговорил Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Суд постановил, что приговор не будет исполнен в полном объеме, если в течение двухлетнего испытательного срока Тедер не совершит нового умышленного преступления.

Михаила Корба суд приговорил к одному году и двум месяцам лишения свободы на тех же условиях, что и Хиллара Тедера.

Центристской партии суд назначил денежный штраф в размере 750 000 евро. Суд увеличил наказание за новое преступление на неотбытую часть приговора, вынесенного Харьюским уездным судом 5 сентября 2019 года, то есть на 250 000 евро. Таким образом, в общей сложности Центристской партии придется выплатить штраф в размере одного миллиона евро.

По мнению окружного суда, существование соглашения о торговле влиянием от 9 февраля 2020 года было доказано, при этом соглашение было достаточно конкретным, то есть ожидаемое деяние было детерминировано и не являлось абстрактным соглашением.

Суд постановил, что пожертвование, предложенное Тедером на встрече Центристской партии, было сделано для того, чтобы занимавший в то время пост генерального секретаря Центристской партии Михаил Корб использовал свое личное и партийное влияние на мэра Таллинна в интересах Хиллара Тедера и девелоперского проекта Porto Franco, и Корб принял пожертвование с этой целью.