Таллиннский окружной суд отменил предыдущее оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новое решение, признав Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и саму партию виновными в торговле влиянием, сообщает rus.err.
Окружной суд признал Корба, Тедера и Центристскую партию виновными в торговле влиянием
Суд приговорил Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Суд постановил, что приговор не будет исполнен в полном объеме, если в течение двухлетнего испытательного срока Тедер не совершит нового умышленного преступления.
Михаила Корба суд приговорил к одному году и двум месяцам лишения свободы на тех же условиях, что и Хиллара Тедера.
Центристской партии суд назначил денежный штраф в размере 750 000 евро. Суд увеличил наказание за новое преступление на неотбытую часть приговора, вынесенного Харьюским уездным судом 5 сентября 2019 года, то есть на 250 000 евро. Таким образом, в общей сложности Центристской партии придется выплатить штраф в размере одного миллиона евро.
По мнению окружного суда, существование соглашения о торговле влиянием от 9 февраля 2020 года было доказано, при этом соглашение было достаточно конкретным, то есть ожидаемое деяние было детерминировано и не являлось абстрактным соглашением.
Суд постановил, что пожертвование, предложенное Тедером на встрече Центристской партии, было сделано для того, чтобы занимавший в то время пост генерального секретаря Центристской партии Михаил Корб использовал свое личное и партийное влияние на мэра Таллинна в интересах Хиллара Тедера и девелоперского проекта Porto Franco, и Корб принял пожертвование с этой целью.
Таким образом, согласно решению суда, стороны договорились, по крайней мере в общих чертах, о том, как и с какой целью они должны начать действовать.
- Отмечу в этом деле тот факт, что конкретная партия, в данном случае Центристская партия в очередной раз осуждена в уголовном порядке - раньше такого прецедента в истории Эстонии не было. Эта партия совершила преступление во время испытательного срока, - сказал "Актуальной камере" ведущий государственный прокурор Таави Перн.
Между тем нынешний генеральный секретарь Центристской партии Аннели Отт призналась, что у Центристской партии требуемой суммы для выплаты штрафа нет.
- Судебное решение было оглашено лишь сегодня, суд первой инстанции вынес оправдательный приговор, теперь - другой вердикт. Сначала нужно ознакомиться с решением суда, понять, какие положения были пересмотрены, и уже затем идти дальше. Разумеется, на счету партии подобной суммы нет, - сказала Отт. - Как будут развиваться события? Спокойно и внимательно прочитаем вердикт суда и уже затем примем решение, что делать дальше.