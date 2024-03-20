Жителей Северо-Восточной Эстонии беспокоит загрязнение окружающей среды вокруг их домов

- Несмотря на то, что за 20 лет уровни транспортного потока, шума и загрязнения среды на улицах и дорогах выросли, доля тех людей, которые видят проблему в доносящемся до жилого помещения шуме и загрязнении среды в месте проживания, сократилась почти на 10%, - сказала ведущий аналитик Департамента статистики Эпп Реммельг.

Аналитик признала, что в прошлом году доносящийся до жилого помещения шум считал проблемой каждый четвертый житель, загрязнение среды в месте проживания при этом беспокоило каждого пятого.

Жители Эстонии стали ощущать себя более безопасно

Если еще 15 лет назад преступность в месте проживания беспокоила каждого пятого, то на сегодняшний день эту проблему ощущает только 4% людей.

- За последние годы в этом показателе произошло наибольшее положительное изменение. Кроме того, сократилось число тех людей, которых беспокоит амортизация жилья и ограниченные финансовые возможности, - объяснила аналитик.

С сырыми стенами, полом или фундаментом в своем жилье на сегодняшний день вынуждены мириться около 7% населения. Для сравнения: еще 15 лет назад таких людей было вдвое больше. При этом проблемы, связанные со слишком темными жилыми помещениями и протекающей кровлей, за эти годы уменьшились незначительно. В прошлом году 4% населения отметило, что крыша их жилого помещения протекает.

По словам Эпп Реммельг, среди людей как с более низкими, так и более высокими доходами, наиболее распространенной из связанных с жильем проблем является шум, далее следует загрязнение окружающей среды. Тем не менее, проблемы с качеством жилого помещения (протекающая крыша и сырые стены, пол или фундамент) наиболее распространены среди людей, проживающих в относительной бедности. Таким образом, мы видим, что почти каждый десятый человек, эквивалентный нетто-доход которого ниже границы относительной бедности (в 2022 году - 756 евро в месяц), проживает в жилом помещении с сырыми стенами, полом или фундаментом.

По регионам проблемы отличаются

Если жителей Северной и Южной Эстонии из всех проблем больше всего беспокоит шум, то в Центральной Эстонии почти такой же большой проблемой, как и шум, является загрязнение окружающей среды. В Северо-Восточной Эстонии загрязнение среды в месте проживания беспокоит жителей значительно больше остальных проблем. Жителей Западной Эстонии в достаточно равной степени беспокоят загрязнение окружающей среды и качество жилого помещения, прежде всего сырые стены, пол и фундамент. Жители Северной Эстонии, где отмечается более высокий средний уровень дохода и более новый жилищный фонд, ощущают проблемы с качеством жилого помещения меньше, чем в Западной, Южной и Центральной Эстонии.