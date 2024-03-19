Дорожное страхование станет обязательным для некоторых электросамокатов

Согласно поступившему в правительство законопроекту Министерства финансов, поправки к директиве Европейского союза по дорожному страхованию будут введены в эстонское законодательство.

Помимо прочего, страхование дорожного движения распространяется практически на все транспортные средства, поскольку согласно директиве, все наземные транспортные средства со скоростью более 25 км/час или более 14 км/час, если транспортное средство весит более 25 кг, должны быть застрахованы. Поэтому некоторые электросамокаты придется застраховать.

В статистике по авариям приведены данные об авариях с электросамокатами и гироскутерами с 2021 года, поскольку до этого такие дорожно-транспортные происшествия рассматривались вместе с ДТП с участием пешеходов. В прошлом году произошло 313 дорожно-транспортных происшествий с участием немоторизованного транспорта, в которых пострадали 323 человека.

Большинство аварий произошло в выходные дни: 56 аварий - в субботу и 50 - в воскресенье. При этом чаще всего транспортные средства опрокидывались; зафиксировано также 16 наездов на пешеходов, 14 наездов на внедорожные препятствия и столько же наездов на препятствия на дорогах.

Исполнительный директор Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Март Йессе сообщил, что в будущем владельцам немоторизованных транспортных средств придется проверять, нужна ли им страховка или нет. Чтобы облегчить им задачу, после принятия закона фонд планирует опубликовать соответствующий вспомогательный инструмент для потребителей на своем сайте.

- Сейчас, насколько нам известно, специальных правил в отношении самокатов для коммерческого использования не будет, хотя изначально Министерство финансов об этом задумывалось, - добавил Йессе.

Лимиты максимальных возмещаемых страховых сумм увеличатся: с 1,2 млн евро до 1,3 млн евро в случае имущественного ущерба и с 5,6 млн евро до 6,45 млн евро - в случае телесных повреждений.

Однако ущерб от дорожно-транспортных происшествий редко оказывается столь большим. В Эстонии средний материальный ущерб составляет около 2000 евро, а ущерб от телесных повреждений – 4000 евро.