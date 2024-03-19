День Северных стран в Нарве будет посвящен счастью и душевному здоровью

В этом году День Северных стран в Нарве проводится совместно Представительством Совета Министров Северных стран в Эстонии и Нарвской центральной библиотекой.

- Празднование Дня Северных стран стало для нас доброй традицией, которая укрепляет дружеские связи между народами. Мы верим, что культурный обмен и общий опыт - это путь к более глубокому пониманию и гармоничному будущему, - отметил один из организаторов мероприятия, координатор программ Нарвского филиала Представительства Совета Министров Северных стран в Эстонии Евгений Тимощук.

Северные страны из года в год занимают верхние строчки в рейтингах самых счастливых стран мира. Поэтому мероприятие откроет познавательная беседа на тему "Секреты счастья по-скандинавски или Почему жители северных стран так рады жизни", где главной темой станет душевное здоровье и благополучие людей. Продолжая тему психического здоровья, MTÜ Lasnaidee, партнер Дня Северных стран, проведет мастер-класс по созданию арт-инсталляции, который позволит участникам выразить свои чувства и поделиться вдохновением.

Все посетители смогут принять участие в интерактивной игре "Северные маршруты счастья", которая отправит в путешествие по традициям, природе и культуре Северных стран. Дети вместе с родителями смогут проявить свою любовь к природе на мастер-классе по изготовлению открыток.

Кроме того, тематическая выставка книг библиотеки, охватывающая темы отдыха, природы, душевного здоровья и традиций Северных стран, откроет посетителям увлекательный мир литературы, наполненный красотой и мудростью. Розыгрыш призов и изысканные угощения Северных стран станут приятным дополнением к празднику.

Мероприятие бесплатное. Дополнительную информацию о мероприятии можно найти на домашней странице Представительства Совета Министров Северных стран в Эстонии и на сайте Нарвской центральной Библиотеки, а также на странице мероприятия в Facebook.