Ремонт электрокабеля между Финляндией и Эстонией оказался сложнее, чем думали

По словам представителя Elering Лийз Эйзер, кабель EstLink 2 уникален, поскольку обладает сложной конструкцией, и ремонтные работы требуют специфических экспертных знаний и техники, учитывающей технические характеристики этого кабеля.

- Уникальность кабеля заключается в том, что в кабеле постоянного тока находятся провода как основного, так и обратного тока. В мире мало кабелей такой конструкции, - сказала Эйзер.

Кабель будет отремонтирован производителем, обладающим лучшей компетентностью в этой области.

- Для качественного ремонта такого морского кабеля решающее значение имеет техническая компетентность и опыт тех, кто выполняет работы по ремонту и монтажу такого кабеля. Производитель кабеля детально знает кабель EstLink 2, поэтому Elering не может выбрать другого партнера, - сказала Эйзер.

По сообщению Elering, для устранения неисправности необходимо заменить 500 метров подводного кабеля.

На данный момент ремонтные работы еще не начались, поскольку ведется работа над поиском технического решения, необходимого для установки нового кабеля, сообщила Эйзер. Ремонтные работы по-прежнему планируется завершить к концу августа, добавила она.

Сколько будет стоить ремонт, пока неизвестно. По словам Эйзер, затраты будут определены после планирования и проектных работ.

EstLink 2 отключился в первом часу ночи 26 января. Примерное место повреждения было определено спустя несколько дней, а точное место - в последний день февраля.

- Физически место повреждения расположено примерно в пяти-десяти метрах от линии моря в прибрежной зоне. В этом месте кабель находится на глубине около семи-восьми метров от поверхности. Это повреждение делает чрезвычайно сложным то, что оно находится на границе моря и суши, - пояснил член правления Elering Рейго Кебья.

EstLink 2 мощностью 650 мегаватт был официально запущен в 2014 году. В настоящее время действует линия Estlink 1 мощностью 350 мегаватт, которая также соединяет энергосистемы Эстонии и Финляндии.