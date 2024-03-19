В прошлом году клещевым энцефалитом в Эстонии заболели 209 человек. По данным Департамента здоровья, за последние три года число случаев клещевого энцефалита в Эстонии выросло почти втрое. Клещи становятся активными ранней весной, когда температура стабильно выше 5-7 градусов. Так что сейчас самое время сделать прививку от клещевого энцефалита.
Заболеваемость клещевым энцефалитом в Эстонии за последние годы выросла почти втрое
По данным Департамента здравоохранения, за последние три года число случаев клещевого энцефалита увеличилось почти втрое. По словам главного специалиста отдела инфекционных болезней и эпидемиологии Департамента здравоохранения Марии Викентьевой, уже выявлен первый в этом году случай энцефалита, а всего за прошлый сезон заразилось 209 человек.
- Если посмотреть предыдущие годы, то заболеваемость клещевым энцефалитом значительно выросла. Если в 2021 году было зарегистрировано 82 случая клещевого энцефалита, то в 2022 году их было уже 140, - пояснила она.
С растущей тенденцией заболеваемости растут и затраты на лечение.
- В Эстонии тратятся миллионы евро на лечение заболеваний, вызванных клещами. В прошлом сезоне затраты на лечение превысили два миллиона евро, - добавила руководитель службы вакцинации Больничной кассы Ханна Йяэ.
По данным исследования, проведенного Институтом развития здравоохранения в 2023 году, почти 70% клещей в городской местности являются переносчиками некоторых возбудителей, опасных для человека, поэтому это не просто заболевание, которое угрожает людям, передвигающимся на природе, но и может быть заражено. заразился от инфицированного клеща в городской среде.
Единственный способ предотвратить заболевание - вакцинация.
- Для профилактики клещевого энцефалита существуют эффективные и безопасные вакцины как для взрослых, так и для детей с первого года жизни. Курс первичной вакцинации состоит из трех прививок, - сказала Викентьева и добавила, что, начав курс вакцинации в марте, первичная защита будет доступна уже к началу лета.
Прививку можно пройти во многих центрах семейных врачей, прививочных кабинетах и отдельных аптеках по всей Эстонии. В этом году прививки будут делать в 41 аптеке, список которых представлен на сайте vaccinaapteegis.ee. На этом же сайте также можно забронировать подходящее время для вакцинации в аптеке. Вакцина платная, цена дозы составляет 30-45 евро.
По словам руководителя Эстонской ассоциации фармацевтов Ли Роотсласе, сейчас вакцинироваться стоит как тем, кто ранее не был привит от клещевого энцефалита, так и тем, кто хочет возобновить защиту.
- В Эстонии вакцинацию сделали максимально удобной и, например, в аптеках созданы все условия для быстрого выполнения этой защитной инъекции помимо других мероприятий. Рекомендуем записываться на прием заранее, вакцинация занимает 10-15 минут. В том случае, если человек ранее получил прививку от клещевого энцефалита, весной обязательно следует проверить портал здоровья или бумажный прививочный паспорт, чтобы узнать, сколько времени прошло с момента предыдущей прививки. В зависимости от возраста пациента новую дозу следует вводить либо с трехлетним, либо с пятилетним интервалом, - пояснила Роотсласе.
Клещевой энцефалит - инфекционное заболевание центральной нервной системы. Заражение обычно происходит через укус клеща, но вирус можно заразить и при употреблении необработанного сырого молока. Заболевание может проявляться во многих формах: от легкого гриппоподобного состояния до воспаления головного мозга. Специфического лечения клещевого энцефалита не существует, заболевание лечат симптоматически. В редких случаях клещевой энцефалит также может привести к летальному исходу.