Вт, 19.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Заболеваемость клещевым энцефалитом в Эстонии за последние годы выросла почти втрое

Северное побережье
Copy
Тот самый клещ, который объединяет народы Северной Европы без спроса и оглядок на политический строй, или на пограничные преграды.
Тот самый клещ, который объединяет народы Северной Европы без спроса и оглядок на политический строй, или на пограничные преграды. Фото: Caro / Sorge

В прошлом году клещевым энцефалитом в Эстонии заболели 209 человек. По данным Департамента здоровья, за последние три года число случаев клещевого энцефалита в Эстонии выросло почти втрое. Клещи становятся активными ранней весной, когда температура стабильно выше 5-7 градусов. Так что сейчас самое время сделать прививку от клещевого энцефалита.

По данным Департамента здравоохранения, за последние три года число случаев клещевого энцефалита увеличилось почти втрое. По словам главного специалиста отдела инфекционных болезней и эпидемиологии Департамента здравоохранения Марии Викентьевой, уже выявлен первый в этом году случай энцефалита, а всего за прошлый сезон заразилось 209 человек.

- Если посмотреть предыдущие годы, то заболеваемость клещевым энцефалитом значительно выросла. Если в 2021 году было зарегистрировано 82 случая клещевого энцефалита, то в 2022 году их было уже 140, - пояснила она.

С растущей тенденцией заболеваемости растут и затраты на лечение.

- В Эстонии тратятся миллионы евро на лечение заболеваний, вызванных клещами. В прошлом сезоне затраты на лечение превысили два миллиона евро, - добавила руководитель службы вакцинации Больничной кассы Ханна Йяэ.

По данным исследования, проведенного Институтом развития здравоохранения в 2023 году, почти 70% клещей в городской местности являются переносчиками некоторых возбудителей, опасных для человека, поэтому это не просто заболевание, которое угрожает людям, передвигающимся на природе, но и может быть заражено. заразился от инфицированного клеща в городской среде.

Единственный способ предотвратить заболевание - вакцинация.

- Для профилактики клещевого энцефалита существуют эффективные и безопасные вакцины как для взрослых, так и для детей с первого года жизни. Курс первичной вакцинации состоит из трех прививок, - сказала Викентьева и добавила, что, начав курс вакцинации в марте, первичная защита будет доступна уже к началу лета.

Прививку можно пройти во многих центрах семейных врачей, прививочных кабинетах и ​​отдельных аптеках по всей Эстонии. В этом году прививки будут делать в 41 аптеке, список которых представлен на сайте vaccinaapteegis.ee. На этом же сайте также можно забронировать подходящее время для вакцинации в аптеке. Вакцина платная, цена дозы составляет 30-45 евро.

По словам руководителя Эстонской ассоциации фармацевтов Ли Роотсласе, сейчас вакцинироваться стоит как тем, кто ранее не был привит от клещевого энцефалита, так и тем, кто хочет возобновить защиту.

- В Эстонии вакцинацию сделали максимально удобной и, например, в аптеках созданы все условия для быстрого выполнения этой защитной инъекции помимо других мероприятий. Рекомендуем записываться на прием заранее, вакцинация занимает 10-15 минут. В том случае, если человек ранее получил прививку от клещевого энцефалита, весной обязательно следует проверить портал здоровья или бумажный прививочный паспорт, чтобы узнать, сколько времени прошло с момента предыдущей прививки. В зависимости от возраста пациента новую дозу следует вводить либо с трехлетним, либо с пятилетним интервалом, - пояснила Роотсласе.

Клещевой энцефалит - инфекционное заболевание центральной нервной системы. Заражение обычно происходит через укус клеща, но вирус можно заразить и при употреблении необработанного сырого молока. Заболевание может проявляться во многих формах: от легкого гриппоподобного состояния до воспаления головного мозга. Специфического лечения клещевого энцефалита не существует, заболевание лечат симптоматически. В редких случаях клещевой энцефалит также может привести к летальному исходу.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Эстония
Наверх