Заболеваемость клещевым энцефалитом в Эстонии за последние годы выросла почти втрое

По данным Департамента здравоохранения, за последние три года число случаев клещевого энцефалита увеличилось почти втрое. По словам главного специалиста отдела инфекционных болезней и эпидемиологии Департамента здравоохранения Марии Викентьевой, уже выявлен первый в этом году случай энцефалита, а всего за прошлый сезон заразилось 209 человек.

- Если посмотреть предыдущие годы, то заболеваемость клещевым энцефалитом значительно выросла. Если в 2021 году было зарегистрировано 82 случая клещевого энцефалита, то в 2022 году их было уже 140, - пояснила она.

С растущей тенденцией заболеваемости растут и затраты на лечение.

- В Эстонии тратятся миллионы евро на лечение заболеваний, вызванных клещами. В прошлом сезоне затраты на лечение превысили два миллиона евро, - добавила руководитель службы вакцинации Больничной кассы Ханна Йяэ.

По данным исследования, проведенного Институтом развития здравоохранения в 2023 году, почти 70% клещей в городской местности являются переносчиками некоторых возбудителей, опасных для человека, поэтому это не просто заболевание, которое угрожает людям, передвигающимся на природе, но и может быть заражено. заразился от инфицированного клеща в городской среде.

Единственный способ предотвратить заболевание - вакцинация.