Во вторник, 19 марта, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Посольства РФ и вручило дипломатическую ноту о том, что сотрудник посольства с дипломатическим статусом объявлен персоной нон грата.
Эстония высылает еще одного работника российского посольства
Передавая собщение, Министерство иностранных дел проинформировало представителя российского посольства, что Эстония не собирается терпеть деятельность России, направленную против нашей независимости и суверенитета, и считает необходимым это очень ясно выразить. Скоординированные российскими спецслужбами гибридные операции против безопасности Эстонской Республики должны прекратиться.
Эстония также обсудит этот вопрос с партнерами и союзниками и готова при необходимости принять дополнительные меры для защиты нашего общества и наших ценностей.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна пояснил, что российское посольство своей деятельностью незаконно вмешалось во внутренние дела Эстонии, а точнее в отправление правосудия, когда получило в распоряжение документы одного уголовного дела и поспособствовало их публикации в российских социальных сетях.
"Также подчеркиваю, что скоординированные действия российских спецслужб против Эстонской Республики, в том числе направленные на подрывание безопасности гибридные операции, неприемлемы и должны быть прекращены", - добавил Цахкна.
Наша страна, добавил министр, не терпит и не приемлет вмешательства в свои внутренние дела. Мы реагируем на такие ситуации быстро и конкретно. "Высылкой дипломата мы показываем, что Эстония не допустит на своей территории никакой деятельности, организованной иностранным государством", - сказал Министр иностранных дел Эстонии.