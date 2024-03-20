В деревне Кохтла от пожара погиб мужчина

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Центра тревоги в 2:25. Звонивший сообщил, что в жилом доме произошел пожар, огонь вырывается из крыши, а внутри может находиться человек. Звонившим был проживающий по соседству сын мужчины, который находился в доме.

К моменту прибытия спасателей одноэтажный садовый дом площадью около 40 квадратных метров был охвачен огнем и войти в него удалось не сразу. В 3:26 спасатели вынесли из дома тело мужчины.

Причины пожара будут установлены в ходе расследования.

С начала года в пожарах в Эстонии погиб 21 человек.