Цены в магазинах планируют округлить

- Покупательная способность мелких центов невелика, и они мало используются для оплаты. В итоге они, как правило, остаются в вашем кошельке или кармане, либо вообще теряются. Это означает постоянную необходимость их производить (и расходы на это) в больших количествах, поскольку магазины обязаны возвращать монетыноминалом 1 и 2 цента в качестве сдачи. Сейчас мы хотим изменить это обязательство, чтобы снизить расходы и воздействие на окружающую среду, возникающее в результате производства и обращения с мелкими монетами, - пояснил министр финансов.

Согласно плану, при оплате наличными магазины будут математически округлять итоговую стоимость корзины до ближайших 5 центов и больше не будут возвращать мелкие монеты в качестве сдачи. Сумма покупки, оканчивающаяся на один, два, шесть или семь евроцентов, будет округляться в меньшую сторону, а сумма, оканчивающаяся на три, четыре, восемь или девять евроцентов, будет округляться в большую сторону.

- В результате округления стоимость потребительской корзины может уменьшиться или увеличиться максимально на 2 цента, - сказал министр. Он добавил, что, поскольку эффект настолько мал, то округление не приведет к увеличению цен. Это подтверждается и опытом других стран еврозоны, где уже используется округление.

Округление будет производиться только при оплате наличными. Округляться будет конечная стоимость корзины, а не цена каждого товара или услуги в отдельности.