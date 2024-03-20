СПАСАТЕЛИ ⟩ Нечищеный дымоход мог стать причиной более серьезной беды

В квартире сработали датчики дыма и угарного газа, позвонивший покинул здание. Спасатели установили, что в дымоходе произошло возгорание сажи, очаги возгорания были обнаружены также в стене гостиной и кухни. В гостиной стена загорелась через шов, заполненный пеной. Спасатели запретили пользоваться отопительными приборами, подключенными к дымоходу, и велели вызвать трубочиста.

Спасатели напоминают, что владелец частного дома может самостоятельно обслуживать отопительные приборы, но раз в пять лет он должен вызывать профессионального трубочиста, чтобы тот прочистил печи и плиты и проверил, в каком они состоянии. Дымоходы и трубы необходимо чистить каждый год перед началом нового отопительного сезона. Ежегодно из-за загорающейся в дымоходе сажи возникает несколько сотен пожаров.