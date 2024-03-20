Министр культуры Хейди Пурга: ложь и российские нарративы для эстонского учреждения памяти не годятся

После собрания совета мэр Нарвы Яан Тоотс, также участвовавший в собрании, выступил перед журналистами и заявил, что были обсуждены все нюансы конфликта, и пришли к выводу, что эмоции нужно исключить из повестки дня и разногласия следует разрешить в совете. И все это после сделанного мной Яану Тоотсу предложения отозвать тех членов совета, которые при толковании истории исходят из нарративов террористической России. Это является удобным решением для нарвской городской власти, так как, по сути, она не желает заниматься решением проблемы.

Совет целевого учреждения не обладает компетенцией принимать решения о пригодности того или другого члена совета. Такое решение принимают учредители, отзывающие и назначающие членов совета. Совершенно понятно, что в совете сосредоточились на будущем музея и восстановлении рабочего мира. Вопросы Мяги и Орлова, должна ли Мария Сморжевских-Смирнова продолжить деятельность или следовало бы уменьшить городское финансирование музея, были рассмотрены. Насколько мне известно, как мэр Тоотс, так и члены совета со стороны города подтвердили, что вклад самоуправления в финансирование музея не уменьшится.

Еще раз подтверждаю, что Мария Сморжевских-Смирнова свою работу выполняет образцово, и мое ей уважение за то, что она в таких сложных условиях успешно ведет эстонское дело. То, что руководитель музея останется на своей должности, естественно и вообще не подлежит обсуждению.