Министр культуры Хейди Пурга: ложь и российские нарративы для эстонского учреждения памяти не годятся

Накануне состоявшегося в понедельник очередного собрания совета Нарвского музея член совета Алексей Мяги отправил мне, мэру города и медийным изданиям письмо, в котором выразил взгляды, не делающие чести члену руководящего органа ни одного из учреждений памяти Эстонии. Я нахожу, что назначенные городом Нарва члены совета Алексей Мяги и Вадим Орлов должны публично извиниться перед руководителем музея Марией Сморжевских-Смирновой и оставаться в совете они не могут.
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После собрания совета мэр Нарвы Яан Тоотс, также участвовавший в собрании, выступил перед журналистами и заявил, что были обсуждены все нюансы конфликта, и пришли к выводу, что эмоции нужно исключить из повестки дня и разногласия следует разрешить в совете. И все это после сделанного мной Яану Тоотсу предложения отозвать тех членов совета, которые при толковании истории исходят из нарративов террористической России. Это является удобным решением для нарвской городской власти, так как, по сути, она не желает заниматься решением проблемы.
Совет целевого учреждения не обладает компетенцией принимать решения о пригодности того или другого члена совета. Такое решение принимают учредители, отзывающие и назначающие членов совета. Совершенно понятно, что в совете сосредоточились на будущем музея и восстановлении рабочего мира. Вопросы Мяги и Орлова, должна ли Мария Сморжевских-Смирнова продолжить деятельность или следовало бы уменьшить городское финансирование музея, были рассмотрены. Насколько мне известно, как мэр Тоотс, так и члены совета со стороны города подтвердили, что вклад самоуправления в финансирование музея не уменьшится.
Еще раз подтверждаю, что Мария Сморжевских-Смирнова свою работу выполняет образцово, и мое ей уважение за то, что она в таких сложных условиях успешно ведет эстонское дело. То, что руководитель музея останется на своей должности, естественно и вообще не подлежит обсуждению.
Для жителей эстонского государства и эстонского общества причиной неразрешенного конфликта по-прежнему является вопрос взглядов и отношения членов совета. Совет Нарвского музея таков, что в нем на равных представлены как город Нарва, так и государство, то есть иногда более сложные, касающиеся деятельности музея темы создают патовое положение. Если совет не может обсуждать состав совета, то это должны сделать учредители, то есть государство и город Нарва.
В чем истинная проблема? Похоже, что в разном понимании истории Эстонии. Алексей Мяги написал мне, что задевшие его брошюры являются, мол, провокационными. На флаере рядом изображены плоды разрушительной работы путинской России в Украине и античеловеческих действий Советского Союза при бомбежке города Нарвы. Как это можно считать провокационным? Неужели Советский Союз не разбомбил изображенную на флаере нарвскую школу? Неужели информация о том, что наш сосед отстаивает свои интересы по-прежнему кровавыми методами, как делал это и 80 лет назад, является в чем-то провокационной? Является только в случае, если мы будем исходить из такого взгляда, что Советская армия освободила, а не оккупировала нас на несколько полных страданий десятилетий.
Алексей Мяги в своем письме пытается отвлечь внимание от своего прежнего поведения тем, что выражает тревогу об экономическом положении Нарвского музея. Вадим Орлов в своих постах в социальных сетях тоже неоднократно указывает на угрозу банкротства музея. Это низко и лживо по двум причинам.
Во-первых, они получили от руководителя музея Марии Сморжевских-Смирновой быстрый ответ, что листовки не были связаны с какими-то денежными затратами со стороны музея, так как их оплатил "Propastop".
Во-вторых, у них, как у членов совета, должно иметься хорошее представление о финансовом положении музея, которое можно проверить также с использованием публичных данных, и указывающих на банкротство фактов нет. Однако факты не помешали Мяги и Орлову продолжить распространение лжи как в социальных сетях, так и в письме, отправленном перед собранием совета мне и прессе.
Если бы уважаемые члены Нарвского горсобрания искренне интересовались экономическим положением музея, то изучили бы, скорее, почему поддержка музея городом Нарва остается прежней уже 11 лет. Изменение произошло только в 2017 году, когда город в одностороннем порядке уменьшил поддержку деятельности на 70000 евро и до сих пор не компенсировал это задним числом.
При учреждении целевого учреждения государство дало обещание, что будет поддерживать его деятельность суммой 100000 евро в год без обязательства увеличивать эту поддержку. В действительности государство в период с 2013 по 2022 год вместе с пособиями ЕС поддержало музей общей суммой в 10,2 миллиона евро, за тот же период город Нарва поддержал Нарвский музей общей суммой в 4,2 миллиона евро. К сожалению, похоже, что представителей Нарвской городской власти интересует происходящее сейчас в музее только тогда, когда деятельность музея вступает в противоречие с российской пропагандой.
Я пригласила мэра Нарвы Яана Тоотса к себе, чтобы обсудить положение в совете Нарвского музея и то, как наладить работу этого недействующего органа.