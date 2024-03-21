Из недавнего разговора с Михкелем Лааном, бизнес-консультантом, который также долгое время работает в Ида-Вирумаа, мне запомнилось греющее душу замечание Михкеля, что сейчас в уезде - наилучший и интереснейший период для того, чтобы делать что-то. Более того, делать что-то на волне крупных, содержательных и принципиальных изменений.
Яанус Пурга: Поезд тронулся, но еще можно успеть на него и места пока есть
В течение прожитых мной в Ида-Вирумаа 27 лет я находил, что здесь всегда было хорошее и интересное время и всегда здесь можно было что-то сделать, в том числе большие вещи. Хотя я совершенно согласен с Михкелем в том, что возможностей для осуществления изменений сейчас больше, чем когда-либо прежде, и их надо использовать в полной мере. Их использование зависит прежде всего от нас самих: надо быть предприимчивыми и находчивыми, видеть будущее и его разные грани. В том числе такие, каких не найти в прошлом и в настоящем.
У Ида-Вирумаа есть сейчас для использования и осуществления своих планов различные источники финансирования, часть из которых - общереспубликанские, часть адаптированы на республиканском уровне специально для уезда (нынешняя программа реконструкции зданий) и часть предназначены только для уезда (фонд справедливого перехода). Постоянно быть в курсе всех возможностей, может быть, довольно сложно, но и проспать свой шанс было бы довольно глупо - особенно если позднее ты увидишь, как сосед и/или конкурент начал новый бизнес, причем на более хороших условиях, чем ты.
Из разных каналов то и дело поступают сообщения прежде всего о предпринимательских мерах фонда справедливого перехода (ФСП) - иногда информация правильная, иногда довольно туманная, иногда оценки адекватные, иногда не особо. Понятно, что статус меняется сейчас почти каждый день: интересующихся становится больше, а кто-то отпадает на полпути. Поэтому я даю свою количественную оценку на настоящий момент - она не претендует на точность до цента, однако достаточна для получения представления об общей тенденции.
Самой масштабной направленной на предпринимательство мерой является так называемая мера крупных инвестиций, объем которой равен 153 миллионам евро. В октябре 2023 года на различных стадиях производства (от консультации до принятого решения о финансировании) находилось 11 проектов, сейчас имеется 26 интересующихся. Безадресных денег, на которые нет еще потенциальных претендентов, на настоящий момент, по моей оценке, около 40 миллионов (в октябре было 90 миллионов).
Объем меры поддержки малых и средних предприятий равен 15 миллионам евро. В октябре было пять интересующихся, сейчас - 44, денег без адреса осталось около 6 миллионов.
Третьей наиболее близкой к предпринимательству и находящейся в сфере ведения Министерства экономики и коммуникаций мерой является мера наукоемкости и пилотной инфраструктуры объемом 25 миллионов евро, денег без адреса тут нет, бронирование превышено примерно на 3 миллиона евро.
"Возможностей для осуществления изменений в Ида-Вирумаа сейчас больше, чем когда-либо прежде, и их надо использовать в полной мере".
Яанус Пурга, представитель правительства в Ида-Вирумаа
Видно, что произведенные изменения и смягчения мер были на пользу: хотя многим до принятия решения предстоит еще порядочный путь, интерес резко подскочил. Особенно радует то, что интересующиеся есть в самых различных областях деятельности - от традиционной металлообрабатывающей промышленности до медицинских услуг и производства протеина. Представлены также гостиничный бизнес, общепит и всевозможные туристические услуги. Именно такое интересное и разнообразное предпринимательство является будущим Ида-Вирумаа и именно разнообразная экономика является сильной стороной уезда. Беды и увядание одной области деятельности не сломят уезд, это время прошло.
Команда ФСП готовит сейчас также план В, то есть возможное изменение мер на случай, если останутся лишние деньги от мер предпринимательства. Понятно, что план В тоже должен соответствовать принципам и целям фонда. Предложений о возможных изменениях поступило много и сейчас они анализируются.
Наиболее вероятным является расширение какой-нибудь из уже имеющихся мер. Я лично верю, что предусмотренные для предпринимательства деньги перераспределять не придется, а если и придется, то между поддерживающими предпринимательство начинаниями. Однако во имя этого надо еще крепко поработать и уверенности в успехе пока нет.
Вторая важная для уезда и не связанная с ФСП мера поддержки - запущенная в январе программа реновации зданий - потихоньку набирает обороты. Она могла бы развиваться быстрее, однако в уезде маловато еще привычки и опыта в данной сфере.
Все же приятно видеть, что у людей есть желание сделать свои дома лучше и красивее, да и соответствующие возможности и потребности они видят лучше, чем прежде. На помощь были инфодни, и наверняка поможет также запланированная на 24 апреля в Нарве уездная реновационная ярмарка, которую помогут организовать Союз квартирных товариществ и "KredEx". По состоянию на сегодняшний день в открывшуюся в январе меру поступило 11 ходатайств на общую сумму 3,9 миллиона.
Время хороших возможностей в уезде - именно теперь и сейчас. Отношение к возможностям начинается с образа мышления каждого - стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон. Ида-вируский стакан никогда не полупустой.