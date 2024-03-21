Яанус Пурга: Поезд тронулся, но еще можно успеть на него и места пока есть

В течение прожитых мной в Ида-Вирумаа 27 лет я находил, что здесь всегда было хорошее и интересное время и всегда здесь можно было что-то сделать, в том числе большие вещи. Хотя я совершенно согласен с Михкелем в том, что возможностей для осуществления изменений сейчас больше, чем когда-либо прежде, и их надо использовать в полной мере. Их использование зависит прежде всего от нас самих: надо быть предприимчивыми и находчивыми, видеть будущее и его разные грани. В том числе такие, каких не найти в прошлом и в настоящем.

У Ида-Вирумаа есть сейчас для использования и осуществления своих планов различные источники финансирования, часть из которых - общереспубликанские, часть адаптированы на республиканском уровне специально для уезда (нынешняя программа реконструкции зданий) и часть предназначены только для уезда (фонд справедливого перехода). Постоянно быть в курсе всех возможностей, может быть, довольно сложно, но и проспать свой шанс было бы довольно глупо - особенно если позднее ты увидишь, как сосед и/или конкурент начал новый бизнес, причем на более хороших условиях, чем ты.