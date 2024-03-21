ОДИН ВОПРОС ⟩ Учителя в Кохтла-Ярве получили свою надбавку?

- Поскольку министр подписала распоряжение о переводе денег 12 марта, на наш счет они поступили только в этот понедельник. Сейчас мы работаем над тем, чтобы выплатить деньги учителям. Это займет некоторое время, так как директора школ и детских садов должны составить приказы о выплате надбавки для каждого учителя и отправить их нам, и только после этого мы сможем перечислить деньги учителям. Мы надеемся, что все учителя получат деньги не позднее пятницы этой недели.