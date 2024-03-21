Жители малых частей города Кохтла-Ярве хотят получить обратно переплаченные за центральное отопление деньги

Более десяти лет назад, в декабре 2013 года Кохтла-Ярвеское горсобрание приняло постановление, по которому возложило на свое предприятие "OSK Grupp", обеспечивающее центральное отопление в малых городских частях Сомпа, Кукрузе и Ору, обязательство предъявлять тамошним потребителям счета с ценой 55,22 евро за мегаватт-час. Однако с начала 2019 года в Ору, а с сентября 2019 года - в Сомпа и Кукрузе "OSK Grupp" предъявлял счета со значительно более высокой ценой, исходя из утвержденной Департаментом конкуренции цены. Но в то же время действовало также постановление горуправления, утвердившее более низкую цену. И только в феврале нынешнего года, когда стало известно об этом противоречии, горсобрание данное постановление отменило.