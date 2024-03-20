Молодой нарвский активист проведет митинг против действующей власти

Как пояснил организатор акции - нарвский гимназист Милан Скуби, митинг не приурочен к каким-то конкретным пунктам из повестки проводимого в это же время заседания городского собрания. Нарвская политическая власть в целом, по мнению Милана, стала для горожан совершенно непрозрачна, ее решения не комментируются и не оговариваются с избирателями.

- На митинге будет зачитан манифест, в котором мы укажем на проблемы и ошибки действующей власти. В частности мы выступаем за прозрачные конкурсы на руководящие места в нарвских муниципальных учреждениях. Сейчас, увы, это не так, - сказал Милан накануне митинга.

По его словам, прошлые митинги в защиту Аго Кыргвеэ и Катри Райк показали, что нарвитяне готовы массово проявлять гражданскую активность. Такого же скопления людей без очевидного инфоповода активист не ожидает, но рассчитывает на то, что пару десятков человек на площади собрать все же удастся.

Поддержку Милану на своей странице в Facebook выразил нарвский художник и акционист Вован Каштан: "Нарва - это Европа! Если депутаты хотят заниматься риторикой ненависти - им место в гараже и/или подворотне, а не в здании нарвской ратуши и не в совете нарвского замка, веками стоявшего на страже Европы".