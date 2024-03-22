ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кто и как за это ответит?

С одной стороны, местная власть должна поддержать людей и помочь им составить денежные требования, чтобы люди получили обратно деньги, которые переплачивали в течение нескольких зим, платя за тепло более высокую цену, чем предусматривалось постановлением городских властей, то есть горсобрания.

С другой стороны, известно, что чем больше будет таких требований, тем большие расходы это означает в конечном итоге для города, то есть для всех налогоплательщиков. Тепловое хозяйство в малых городских частях организует, правда, предприятие под названием "OSK Grupp", однако оно полностью принадлежит городу Кохтла-Ярве.

В то же время если городские власти признаются, что ошибка была допущена, то логично, что ее исправят. Не обязательно дожидаться, чтобы жители начали по одному или группами подавать требования и расчеты, которые чиновникам придется проверять и рассматривать. Если известно, какой должна быть цена, а в базе данных имеются предъявленные всем клиентам счета, то не должен оказаться слишком сложной математической задачей подсчет, какую сумму переплатил каждый клиент. А дальше нужно только решить и договориться, перечислят ли эти деньги, начислят ли при этом также текущий средний интресс или будет произведен взаиморасчет на следующие периоды.

Наряду с разрешением данной проблемы важно все же достичь ясности, кто и как ответит за появление такой сложившейся в 2019 году ситуации.