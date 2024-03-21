Баня в Сомпа продолжит работу по-прежнему

В начале года общественность сильно взбудоражило известие о возможном закрытии общественной бани в Сомпа, главной причиной тогда назвали нерентабельность - деятельность бани приходится дотировать из городского бюджета. Но двери не закрылись - городское управление подписало временный договор с обслуживающей фирмой "OSK Grupp" на три месяца, в течение которых попытались найти нового арендатора, что могло бы снизить расходы из городского бюджета на дотации.

- Не поступило ни одного предложения, - сказал вице-мэр по хозяйственным вопросам Александр Кейвабу. - Обсуждали также вопрос о продаже, но решили, что пока не будем этим заниматься - если нет желающих арендовать, то вряд ли найдутся желающие купить. Поэтому продлили договор с "OSK Grupp" до конца года на прежних условиях: город продолжит дотирование. О дальнейшем подумаем, однозначно могу сказать только то, что речи о закрытии бани нет - это социальный объект, необходимый людям, тем более что в этом микрорайоне есть жители, для которых баня - единственное место, где они могут помыться.