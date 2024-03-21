Поиск нового оператора для сомпаской общественной бани оказался безуспешным, поэтому договор с обслуживающей фирмой "OSK Grupp" продлили до конца года.
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Баня в Сомпа продолжит работу по-прежнему
В начале года общественность сильно взбудоражило известие о возможном закрытии общественной бани в Сомпа, главной причиной тогда назвали нерентабельность - деятельность бани приходится дотировать из городского бюджета. Но двери не закрылись - городское управление подписало временный договор с обслуживающей фирмой "OSK Grupp" на три месяца, в течение которых попытались найти нового арендатора, что могло бы снизить расходы из городского бюджета на дотации.