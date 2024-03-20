В Силламяэ закончилась реновация муниципальных квартир для украинских беженцев

Согласно условиям получения субсидии, местные самоуправления должны сдавать квартиры военным беженцам в течение года, после чего ограничений в условиях сдачи больше не будет

- Город выделяет беженцам квартиру, и они должны будут платить за коммунальные услуги, а городу – предназначенную сумму аренды. Четыре квартиры мы уже сдали. Квартиры мы предлагаем и учителям, которые заинтересованы в работе в Силламяэ, - сказал советник по развитию города Силламяэ Аллен Аллет.