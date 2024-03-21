В среду, 20 марта, в полицию обратилась 33-летняя женщина, проживающая в Нарве, которая сообщила, что с ней связался человек, представившийся представителем службы поддержки клиентов Elisa, и попросил ее продлить договор.
Новая мошенническая схема: нарвитянка отправила деньги жуликам почтой
Женщина ввела PIN1-код Smart-ID, а затем ей позвонил предполагаемый сотрудник службы безопасности Eesti Pank и попросил ее снять с банковского счета 3000 евро и отправить их в головной офис Swedbank в Таллинне.
Женщина сделала как попросили: положила деньги в посылочный автомат и отправила их в Таллинн.