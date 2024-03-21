Нарва-Йыэсуу объявил о сборе идей для "народного бюджета"

Народный бюджет города Нарва-Йыэсуу на 2024 год составляет 30 000 евро. Программа следующая:

18.03-17.04.2024 - подача предложений;

22.04-06.05.2024 - публикация предложений;

08-14.05.2024 - рассмотрение предложений;

20-29.05.2024 - голосование;

не позднее 04.06.2024 - публикация результатов на сайте.

Подать предложение может любой желающий! Предложения можно подать в городскую управу в бумажном виде по адресу: J.Poska 26, Нарва-Йыэсуу 29023 или по электронной почте info@narva-joesuu.ee.

В голосовании может принять участие любой человек, достигший 16 лет, место жительства которого на момент проведения голосования, согласно регистру населения Эстонии, находится в городе Нарва-Йыэсуу. Каждый участник может проголосовать не более чем за три различные идеи по своему выбору. Одно или несколько предложений, набравших наибольшее количество голосов, будут реализованы при условии, что их общая стоимость не превысит сумму, указанную в бюджете.

Победившие в прошлом году предложения - питьевые краны и пункты ремонта велосипедов - до сих пор не появились в городском пространстве. Причиной тому стали затянувшиеся переговоры и различные трудности с доставкой, но городская управа заверила, что делает все возможное, чтобы идеи 2023 года были реализованы.