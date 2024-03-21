Правительство Эстонии не поддержало идею забрать у неграждан право голоса

Согласно законопроекту, голосовать могли бы только граждане третьих стран, с которыми у Эстонии заключены двухсторонние договоры, и которые живут в Эстонии на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство. Целью изменения было признать недействительным право голоса всех живущих в Эстонии граждан третьих стран и лиц без гражданства на выборах собраний местных самоуправлений, чтобы исключить право голоса для граждан участвующих в военной агрессии России и Беларуси.