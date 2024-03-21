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Правительство Эстонии не поддержало идею забрать у неграждан право голоса

Северное побережье
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Паспорт гражданина РФ.
Паспорт гражданина РФ. Фото: Илья Смирнов

Правительство Эстонии в четверг не поддержало предложенный фракцией "Отечество" законопроект, лишающий граждан Российской Федерации и Беларуси права голоса на местных выборах.

Согласно законопроекту, голосовать могли бы только граждане третьих стран, с которыми у Эстонии заключены двухсторонние договоры, и которые живут в Эстонии на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство. Целью изменения было признать недействительным право голоса всех живущих в Эстонии граждан третьих стран и лиц без гражданства на выборах собраний местных самоуправлений, чтобы исключить право голоса для граждан участвующих в военной агрессии России и Беларуси.

Согласно действующему закону, правом голоса обладают граждане Эстонии и ЕС, а также иностранцы, которые живут в Эстонии на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство.

Накануне Министерство юстиции и Министерство внутренних дел предложили правительству не поддерживать законопроект. По оценке Министерства юстиции, законопроект не пропорционален в отношении заявленной цели.

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Эстония
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