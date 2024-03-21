От продажи квот Эстония сможет заработать меньше, чем раньше

По мнению руководителя отдела по продажам Eesti Energia Армена Каспарова, причина заключается в снижении объемов промышленного производства и европейской экономики в целом, а также развитии возобновляемой энергетики и низких ценах на газ.

В прошлом году Эстония заработала 358 миллионов евро от таких продаж. Большую часть прошлого года цена квоты составляла около 90 евро за тонну. В прошлом году Эстония продала более 4 миллионов тонн квот на выбросы, в этом году объем будет меньше.