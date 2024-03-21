ВИДЕО ⟩ Учителя Кохтла-Ярве вышли с плакатами отстаивать право получить надбавку

​

«Мы каждый день напоминаем детям в школе, что должны держать свое слово, теперь мы должны напоминать это государству и местному самоуправлению», - сказал организатор демонстрации Андеро Пыллу.

Государство на два с половиной месяца задержало перевод денег, предназначенных учителям Ида-Виру, мотивируя это необходимостью еще раз проверить данные учителей, чтобы те, кто не соответствует требованиям, не получили поддержки.

«Осенью эти данные проверялись. Даже тогда выплата задерживалась, но грант мы получили в ноябре. В этом году мы только каждый месяц слышали обещания, что оплата будет произведена немедленно», - рассказала Мерике Пуусепп, преподаватель погружения в Славянской основной школе.

Она не понимает, почему система устроена так, что учителей, чьи данные уже однажды проверило министерство, через полгода нужно проверять еще раз. «За эти несколько месяцев мы не потеряем наши языковые навыки и образование», - сказала Пуусепп.

Кайре Расса, преподаватель погружения в Славянской основной школе, рассказала, что раньше, когда учителя погружения получали еще и надбавку к зарплате вместо нынешнего бонуса, также были постоянные задержки с ее выплатой.

«Мы не хотим никого обвинять или чего-то требовать. Мы хотим, чтобы этот вопрос был решен. Это ненормально, когда учителя месяцами ждут премии. Те, кто снимает здесь квартиру, не могут сказать хозяину, что слушай, подожди несколько месяцев, я заплачу позже», - сказала Пуусепп.

Пришедший к демонстрантам заместитель мэра Кохтла-Ярве Денис Шалкаускас сообщил, что к четвергу учителя четырех из пяти муниципальных школ города получили премии, а Славянская основная школа была последней, представившей необходимые документы.