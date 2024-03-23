ОПРОС ⟩ Какие налоги вы считаете справедливыми?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Нина ПОЛОВНИКОВА, пенсионер: - Налог на большие зарплаты и люксовые товары. Также за излишки жилплощади, например. Но все зависит от цели - куда эти налоги пойдут. Считаю, что больше надо поддерживать занятия детей, в том числе спортивные. Пенсионерам поддержку больше оказывать, хотя бы компенсировать лекарства.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Петр ТАРЕЕВ, пенсионер: - Людям и так тяжело жить - все подорожало. Может быть, налог на недвижимость? Только не на продукты. На воздух уже есть. Автоналог придумали зря, потому что в наше время машина давно не роскошь, а для очень многих людей необходимость. Любой налог - новый или имеющийся - это плохо, потому что усложняет жизнь людей. Может, я бы согласился с налогом на богатство - кто много имеет, пусть больше платит, хоть 40 процентов от того, что получает.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Моника КАЛДА, специалист по клинингу: - Не знаю, уже столько наговорено, что и не придумать что-то новое. Нет справедливых налогов.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Инга ПАЛЬМ, пенсионер: - Налог собирается по принципу "маленькие суммы от большого количества людей", все они сказываются на нашей жизни, обычно не в лучшую сторону. С другой стороны, идет война, надо помогать людям - это понятно, но трудно сказать, откуда можно взять деньги. Не знаю.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Яан КАМА, водитель: - Никаких новых налогов не надо придумывать или повышать имеющиеся. Государство должно работать лучше, заботиться о повышении производства, а у нас наоборот, многое закрывается - почти исчезла деревообработка, отказываются от производства сланца... Когда у людей есть хорошо оплачиваемая работа, тогда и денег в казну поступает гораздо больше. Правительству стоит больше думать о том, как дать людям возможность зарабатывать, а не придумывать новые налоги.