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Хельве Луус, ребенком депортированная в Сибирь и вернувшаяся оттуда замужней женщиной: прошлое изменить нельзя, да и хотелось бы?

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Хельве признается, что ее умиляют старые фотографии. Например, на одной из фотографий, сделанной, вероятно, летом 1939 года, она запечатлена с сестрой, матерью и бабушкой на Тойласком кладбище, рядом с ними - велосипеды. "В день поминовения усопших мы приехали из Валасте на велосипедах, я на велосипеде с отцом, а сестра - на велосипеде с мамой, но бабушка пришла пешком, в постолах, то бишь лаптях, и сказала, что никогда не сядет на это исчадие ада. Я так ясно помню тот день, потому что на кладбище продавали мороженое. На двухколесной тележке стояли две бочки, одна с белым, другая с кремовым мороженым. Кладбище было единственным местом, кроме города, где дети могли купить мороженое. А в магазине Валасте можно было купить развесные леденцы, на которые отец в день зарплаты всегда давал деньги", - вспоминает свое детство Хельве. Она не помнит, чтобы дома чего-то не хватало. Отец был шахтером, а мать работала на хуторе. Семья жила на хуторе бабушки. "Я думаю, мама была желанной невестой, потому что ее приданым был хутор. И мама с юных лет была очень хорошенькой".
Хельве признается, что ее умиляют старые фотографии. Например, на одной из фотографий, сделанной, вероятно, летом 1939 года, она запечатлена с сестрой, матерью и бабушкой на Тойласком кладбище, рядом с ними - велосипеды. "В день поминовения усопших мы приехали из Валасте на велосипедах, я на велосипеде с отцом, а сестра - на велосипеде с мамой, но бабушка пришла пешком, в постолах, то бишь лаптях, и сказала, что никогда не сядет на это исчадие ада. Я так ясно помню тот день, потому что на кладбище продавали мороженое. На двухколесной тележке стояли две бочки, одна с белым, другая с кремовым мороженым. Кладбище было единственным местом, кроме города, где дети могли купить мороженое. А в магазине Валасте можно было купить развесные леденцы, на которые отец в день зарплаты всегда давал деньги", - вспоминает свое детство Хельве. Она не помнит, чтобы дома чего-то не хватало. Отец был шахтером, а мать работала на хуторе. Семья жила на хуторе бабушки. "Я думаю, мама была желанной невестой, потому что ее приданым был хутор. И мама с юных лет была очень хорошенькой". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

89-летняя Хельве Луус с удовольствием пишет и рассказывает истории об ушедших временах - как о жизни в Сибири, так и о том, как она и ее сверстники строили рыбный комбинат в Тойла. Но делает она это не потому, что застряла во вчерашнем дне. Она делает это из уважения к делу всей жизни своих предков и ровесников.

- Прошлое позади, никто не может его изменить, даже если захотел бы. Нет смысла заранее жаловаться на будущее, потому что никто не знает, что оно нам принесет и действительно ли мы хотим это знать, - констатирует Хельве и цитирует стихотворение Артура Алликсаара "Время": "Нет ни лучших, ни худших времен. Есть только момент, в котором мы находимся сейчас".

Хельве довелось много работать на каждом этапе своей жизни - и в детстве, и выйдя на заслуженную пенсию. Трудовой стаж начал начисляться с того дня, как она, 13-летней девочкой, начала работать в овцеводческом совхозе. По возвращении из Сибири ее первым местом работы стал рыбокомбинат "Тойла", а первой должностью - изготовитель ящиков для рыбы. Хельве проработала на рыбокомбинате 32 года - столько же, сколько на данный момент она находится на пенсии.

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