Хельве Луус, ребенком депортированная в Сибирь и вернувшаяся оттуда замужней женщиной: прошлое изменить нельзя, да и хотелось бы?

Хельве признается, что ее умиляют старые фотографии. Например, на одной из фотографий, сделанной, вероятно, летом 1939 года, она запечатлена с сестрой, матерью и бабушкой на Тойласком кладбище, рядом с ними - велосипеды. "В день поминовения усопших мы приехали из Валасте на велосипедах, я на велосипеде с отцом, а сестра - на велосипеде с мамой, но бабушка пришла пешком, в постолах, то бишь лаптях, и сказала, что никогда не сядет на это исчадие ада. Я так ясно помню тот день, потому что на кладбище продавали мороженое. На двухколесной тележке стояли две бочки, одна с белым, другая с кремовым мороженым. Кладбище было единственным местом, кроме города, где дети могли купить мороженое. А в магазине Валасте можно было купить развесные леденцы, на которые отец в день зарплаты всегда давал деньги", - вспоминает свое детство Хельве. Она не помнит, чтобы дома чего-то не хватало. Отец был шахтером, а мать работала на хуторе. Семья жила на хуторе бабушки. "Я думаю, мама была желанной невестой, потому что ее приданым был хутор. И мама с юных лет была очень хорошенькой".

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik