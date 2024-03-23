89-летняя Хельве Луус с удовольствием пишет и рассказывает истории об ушедших временах - как о жизни в Сибири, так и о том, как она и ее сверстники строили рыбный комбинат в Тойла. Но делает она это не потому, что застряла во вчерашнем дне. Она делает это из уважения к делу всей жизни своих предков и ровесников.
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Хельве Луус, ребенком депортированная в Сибирь и вернувшаяся оттуда замужней женщиной: прошлое изменить нельзя, да и хотелось бы?
- Прошлое позади, никто не может его изменить, даже если захотел бы. Нет смысла заранее жаловаться на будущее, потому что никто не знает, что оно нам принесет и действительно ли мы хотим это знать, - констатирует Хельве и цитирует стихотворение Артура Алликсаара "Время": "Нет ни лучших, ни худших времен. Есть только момент, в котором мы находимся сейчас".