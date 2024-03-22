Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться

С 11 по 17 марта в стране зарегистрировали 152 новых случая заражения COVID-19, следует из данных Департамента здоровья.

Заболеваемость снизилась или остается стабильной в большинстве возрастных групп.

По информации больниц, в течение прошлой недели госпитализировали 18 пациентов с коронавирусом (неделей ранее 28). Из них семь попали в больницы из-за симптоматического COVID-19 (неделей ранее 10).

Сообщений о смертельных случаях на прошлой неделе от больниц не поступало.

Согласно подтвержденным данным регистра причин смерти Института развития здоровья, в 2022 году от COVID-19 умерли 903 человека, в 2023 году - 310, в 2024 - 41.