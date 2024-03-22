За минувшую неделю в Эстонии выявили чуть более 150 новых случаев заражения коронавирусом, что на 5% меньше, чем в предыдущие семь дней, сообщает rus.err.
Заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться
С 11 по 17 марта в стране зарегистрировали 152 новых случая заражения COVID-19, следует из данных Департамента здоровья.
Заболеваемость снизилась или остается стабильной в большинстве возрастных групп.
По информации больниц, в течение прошлой недели госпитализировали 18 пациентов с коронавирусом (неделей ранее 28). Из них семь попали в больницы из-за симптоматического COVID-19 (неделей ранее 10).
Сообщений о смертельных случаях на прошлой неделе от больниц не поступало.
Согласно подтвержденным данным регистра причин смерти Института развития здоровья, в 2022 году от COVID-19 умерли 903 человека, в 2023 году - 310, в 2024 - 41.