Анвар Самост: Мифический инвестор есть, но он выбрал Латвию

Людей мало, использование природных запасов осложняется с каждым месяцем. Если пару десятилетий назад каждый новый завод приветствовался, то теперь мы дошли до положения, когда правительство чуть было не разрешило перед выборами разрезать на металлолом обошедшийся в сотни миллионов евро производственный комплекс принадлежащего государству предприятия. Налоги, которые через каждые пару месяцев изменяются, на фоне всего этого являются лишь неприятным дополнением.

Никакое инвестиционное агентство или EISA вместе с прекрасными планами и презентациями не сделают Эстонию достаточно особенной. В то же время, чтобы выделиться, хватило бы некоторых простых изменений в экономической среде.

Во-первых, Эстония должна бы довести оборонные расходы на несколько лет до уровня, который развеял бы малейшие сомнения в нашей безопасности. Для этого можно было бы взять заем, а не бесполезно дискутировать об оборонном налоге непонятного содержания. Вероятно, пяти-шести процентов ВВП в течение пары лет было бы достаточно как на практике, так и в качестве сигнала.

Во-вторых, надо обеспечить надежность электроснабжения в действительности, в том числе путем стабильной конкурентоспособной цены и покрытия пиковых нагрузок местными управляемыми производственными мощностями.

В-третьих, следовало бы покончить с регуляциями, ограничениями, запретами и добавлением новых зеленых поворотов, занявшись и вовсе их отменой. Это стало бы на всеобщем европейском фоне сногсшибательным нарративом, который не нужно рекламировать, так как молва об этом разойдется сама.

Все так просто - и Рауль Кирьянен должен был бы злиться на свои деньги, если бы захотел построить следующий завод в Латвии.