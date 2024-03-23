Не один десяток лет говорилось о конкурентоспособности эстонской экономики и о привлекательности Эстонии для инвесторов по сравнению с другими странами. Поначалу в качестве основы привлекательности Эстонии достаточно было стабильного курса валюты, дешевой и в то же время умной рабочей силы, а также низких налогов, которые просто было понять и заплатить. Со временем каждое последующее правительство все активнее занималось маркетингом Эстонии как целевого государства, привлечением зарубежных инвестиций и поддержкой уже пришедших сюда инвесторов.
Анвар Самост: Мифический инвестор есть, но он выбрал Латвию
Тем не менее даже журналисту с большим стажем редко удавалось встретить мифического инвестора - человека, у которого, во-первых, много денег, во-вторых, есть желание на долгий срок и выгодно вложить эти деньги и, в-третьих, имеется реальный выбор между Эстонией и каким-нибудь другим государством нашего региона. Ведь приятно представить, что на 22-м этаже какого-нибудь франкфуртского небоскреба или где-то между швейцарскими горами и озерами сидит за большим столом некто, в одной руке у которого - испещренные таблицами бумаги с плюсами и минусами Эстонии, а в другой - пачка таких же бумаг касательно Латвии. А на счету его предприятия лежат 100 миллионов евро, которые планируется инвестировать в одно из этих государств, например, для строительства лесохимического завода.
Однако теперь я действительно встретил такого человека. Правда, он намерен инвестировать не 100 миллионов, а целых 700 миллионов евро. И он не сидит где-то на высоком этаже зарубежного небоскреба - речь идет о нашем соотечественнике, который благодаря личному предпринимательскому опыту знаком с деловой средой как Эстонии, так и Латвии. Прежняя деятельность в Эстонии принесла ему сотни миллионов, поэтому неудивительно, что на прошлой неделе министры латвийского правительства пришли, чтобы в торжественной обстановке подписать с ним протокол о намерениях. Однако удивляет то, что Рауль Кирьянен в отличие от своего первоначального плана решил построить современный и прибыльный для экономики страны местонахождения лесохимический завод в Латвии.
Проще говоря, Кирьянен вместе с бизнес-партнерами посчитали, что для капиталовложения такого масштаба и столь долгого времени окупаемости в Латвии имеется более надежная, стабильная и предсказуемая политико-экономическая среда, нежели в Эстонии.
По злой иронии судьбы, подписание документов о большой инвестиции состоялось в Риге ровно в тот же день и лишь на час раньше, чем министр экономики Эстонии представил долгое время готовившийся план долгосрочного развития экономики Эстонии. Таким образом, вопросы, почему экономика Эстонии не растет и почему сюда не приходят больше зарубежные инвестиции, обрели осязаемую конкретность.
В то же время изложенный на нескольких десятках страниц план экономического роста даже не будучи помещенным в рельефный контекст действительности сам по себе говорил о многом. Бюрократический, ставящий в центр роль государства, ничем не отличающийся от десятков программ развития здесь и в других краях. И в то же время противоречащий осуществлявшейся последними правительствами политике плановой экономики.
"В Эстонии мало тех вещей, из-за которых кто-то должен инвестировать деньги именно сюда. Есть люди, которые образованны лучше среднего по Европе. Имеются некоторые природные ресурсы: лес, пахотные земли, полезные ископаемые вроде сланца и фосфоритов. Географическое местоположение раньше было сильной стороной, теперь это слабая сторона".
Анвар Самост, журналист
Вообще-то, в Эстонии мало тех вещей, из-за которых кто-то должен инвестировать деньги именно сюда. Есть люди, которые образованны лучше среднего по Европе. Имеются некоторые природные ресурсы: лес, пахотные земли, полезные ископаемые вроде сланца и фосфоритов. Географическое местоположение раньше было сильной стороной, теперь это слабая сторона.
Людей мало, использование природных запасов осложняется с каждым месяцем. Если пару десятилетий назад каждый новый завод приветствовался, то теперь мы дошли до положения, когда правительство чуть было не разрешило перед выборами разрезать на металлолом обошедшийся в сотни миллионов евро производственный комплекс принадлежащего государству предприятия. Налоги, которые через каждые пару месяцев изменяются, на фоне всего этого являются лишь неприятным дополнением.
Никакое инвестиционное агентство или EISA вместе с прекрасными планами и презентациями не сделают Эстонию достаточно особенной. В то же время, чтобы выделиться, хватило бы некоторых простых изменений в экономической среде.
Во-первых, Эстония должна бы довести оборонные расходы на несколько лет до уровня, который развеял бы малейшие сомнения в нашей безопасности. Для этого можно было бы взять заем, а не бесполезно дискутировать об оборонном налоге непонятного содержания. Вероятно, пяти-шести процентов ВВП в течение пары лет было бы достаточно как на практике, так и в качестве сигнала.
Во-вторых, надо обеспечить надежность электроснабжения в действительности, в том числе путем стабильной конкурентоспособной цены и покрытия пиковых нагрузок местными управляемыми производственными мощностями.
В-третьих, следовало бы покончить с регуляциями, ограничениями, запретами и добавлением новых зеленых поворотов, занявшись и вовсе их отменой. Это стало бы на всеобщем европейском фоне сногсшибательным нарративом, который не нужно рекламировать, так как молва об этом разойдется сама.
Все так просто - и Рауль Кирьянен должен был бы злиться на свои деньги, если бы захотел построить следующий завод в Латвии.