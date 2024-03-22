Полиция предупреждает о криптосхемах, которые обещают быстрое обогащение, но без реальных инвестиций, и люди в конечном итоге теряют деньги.
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ⟩ Жертвами криптомошенников часто становятся пожилые люди
В Эстонии распространяются схемы, в которых людям предлагается инвестировать в криптовалюту и в которой высок риск мошенничества. По данным полиции, целевая группа таких схем широка, и мошенники стараются вовлечь в них как можно больше людей, но в первую очередь они нацелены на пожилых людей и жителей Эстонии, работающих в Финляндии.
По словам Лехо Лаури, начальника управления по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции, в полицию обратились обеспокоенные люди, чьи родственники были приглашены присоединиться к схеме.
- Мы видим очень агрессивные методы продаж и сетевой маркетинг, инвесторов возят в поездки, организуют большие мероприятия. Говорят, что собранные деньги будут направлены на инвестиции и реализацию обещаний, но на самом деле эти деньги пойдут скорее на привлечение новых инвесторов и повышение личного благосостояния. Грандиозные мероприятия на самом деле организуются для того, чтобы создать грандиозный имидж компании с помощью денег инвесторов, - пояснил Лаур.
Во-первых, инвесторам платят хорошие проценты, что создает впечатление, что инвестиции очень хорошие, и побуждает присоединиться еще больше людей. На самом деле это схемы Понци или пирамиды, о чем могут свидетельствовать следующие обстоятельства:
- Людям обещают высокодоходные инвестиционные возможности с обещанием чрезвычайно низкого риска или его отсутствия.
- Бизнес-план неясен и непонятно, как он будет зарабатывать деньги.
- Акцент делается на привлечении новых инвесторов, а не на продаже продукта или услуги.
- Стоимость услуг завышена или качество очень низкое.
- Инвесторы получают вознаграждение за привлечение новых членов.
- Условия выплат или выхода из проекта часто меняются.
- Люди вынуждены действовать быстро, чтобы не потерять свои инвестиции.
- Лицензии отсутствуют или финансовые регуляторы выпустили предупреждения.
- Требуется вступительный взнос или крупные первоначальные инвестиции.
- Поскольку реальной инвестиционной деятельности нет, компания фактически не зарабатывает деньги, и схема может работать только до тех пор, пока к ней присоединяются новые люди. Выплаченные дивиденды или другие преимущества схемы создают впечатление, что инвестиции идут очень хорошо. Поэтому человек не осознает, что он на самом деле является жертвой, прежде чем схема рухнет, - сказал Лаур.
По сути, это инвестиционная афера, но преступления часто совершаются за границей, что делает судебное преследование людей трудным и маловероятным и во многом зависит от мотивации зарубежной страны.
- Вот почему важно, чтобы люди сами осознавали опасность мошенничества. Прежде чем инвестировать, вам всегда следует провести небольшое независимое исследование и посмотреть, какова история компании, кто ее менеджеры, есть ли у них криминальное прошлое. Также стоит изучить инвестиционные форумы и попросить совета у близких людей. Нельзя слепо доверять кому-то свои деньги, - подчеркнул Лаур.