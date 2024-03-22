ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ⟩ Жертвами криптомошенников часто становятся пожилые люди

В Эстонии распространяются схемы, в которых людям предлагается инвестировать в криптовалюту и в которой высок риск мошенничества. По данным полиции, целевая группа таких схем широка, и мошенники стараются вовлечь в них как можно больше людей, но в первую очередь они нацелены на пожилых людей и жителей Эстонии, работающих в Финляндии.

По словам Лехо Лаури, начальника управления по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции, в полицию обратились обеспокоенные люди, чьи родственники были приглашены присоединиться к схеме.

- Мы видим очень агрессивные методы продаж и сетевой маркетинг, инвесторов возят в поездки, организуют большие мероприятия. Говорят, что собранные деньги будут направлены на инвестиции и реализацию обещаний, но на самом деле эти деньги пойдут скорее на привлечение новых инвесторов и повышение личного благосостояния. Грандиозные мероприятия на самом деле организуются для того, чтобы создать грандиозный имидж компании с помощью денег инвесторов, - пояснил Лаур.

Во-первых, инвесторам платят хорошие проценты, что создает впечатление, что инвестиции очень хорошие, и побуждает присоединиться еще больше людей. На самом деле это схемы Понци или пирамиды, о чем могут свидетельствовать следующие обстоятельства: