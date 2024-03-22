Большинство жителей Эстонии считает, что правительство их обмануло

В начале марта правительство объявило, что наряду с другими налоговыми изменениями освобождение от подоходного налога для средней пенсии в следующем году будет сохранено на уровне этого года, который составляет 776 евро. Поскольку в следующем году, по прогнозу Минфина, средняя пенсия вырастет до 826 евро, это означает отказ от обещания, данного в коалиционном соглашении. Институт социальных исследований спросил людей, считают ли они, что это обман пенсионеров.

Респондентам был задан вопрос с описанием изменения: "Считаете ли вы, что правительство обмануло пенсионеров, отказавшись от льготы по подоходному налогу для средней пенсии, разрешенной в коалиционном соглашении?" Правительство решило, что с 2025 года необлагаемый подоходным налогом лимит пенсий останется на уровне 776 евро в месяц. Однако, по прогнозу Минфина, средняя пенсия вырастет до 826 евро в 2025 году. Таким образом, в 2025 году расчетный средний подоходный налог должен составить 11 евро в месяц или 132 евро в год".

77% респондентов ответили на вопрос "Да" или "Скорее да", 15% сказали "Скорее нет" или "Нет" и 8% ответили "Не могу сказать".

Опрос проводился 20-21 марта в онлайн-среде среди граждан Эстонии от 18 лет и старше, всего в нем приняли участие 1002 респондента.